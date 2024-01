FC København har fundet manden, klubben vil have til at afløse den ubestridte førstekeeper Kamil Grabara, som til sommer rejser til Wolfsburg.

Ny mand i løveburet skal være islandske Hákon Rafn Valdimarsson fra Elfsborg.

Transferjournalisten Fabrizio Romano kunne torsdag nat fortælle, at de danske mestre og Aston Villa begge har budt på den 23-årige islandske landsholdsmålmand.

FC København skulle have budt omkring 1,7 millioner euro, 13 millioner kroner, mens Aston Villas bud menes at ligge på over to millioner euro, 15 millioner kroner.

Den islandske målmand er eftertragtet i FC København. Foto: Miguel A. Lopes/EPA/Ritzau Scanpix

De oplysninger stemmer overens med, hvad B.T.s kilder fortæller.

B.T. kan samtidig afsløre, at den svenske klub har afvist FC København, som i de seneste uger har ligget i forhandlinger med Elfsborg.

Ifølge B.T.s oplysninger ønsker Elfsborg 2,5 millioner euro, 19 millioner kroner, for sin målmand, der er en af Allsvenskans absolut bedste keepere, men det er en pris, som FC København har betænkeligheder ved at betale.

Det er ikke første gang, at Hákon Valdimarsson spøger i dansk fodbold.

For et halvt år siden kunne B.T. som det første medie løfte sløret for, at islændingen også var en målmand, som Brøndby havde et godt øje til efter salget af Mads Hermansen, men ifølge B.T.s oplysninger var et skifte til de blågule ikke interessant for Hákon Valdimarsson.

FC København, der kontinuerligt spiller med i europæisk fodbold, ser han dog et oplagt sted at tage sine næste skridt i udviklingen.

Men der er en pris, der skal betales for Hákon Valdimarsson, som Elfsborg har kontrakt med i fire år endnu, og det er FC København ikke sådan villig til at betale endnu.

Samtidig lurer andre klubber fra større ligaer i baggrunden.