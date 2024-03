»Han var en ren fornøjelse. Allerede da vi kom ind, var han meget snakkesaglig og som du kan se, kom vi 20 meter bag de andre, fordi han lige skulle ud at klappe og hilse på fansene.«

Sådan lød det fra FCK-stjernen Elias Jelert efter sejren mod FC Nordsjælland i Parken mandag aften, efter en episode inden kampen, som Elias Jelert ikke kunne undgå at holde af.

En af drengene, som gik med FCK-spillerne ind på banen inden kampen, endte med at stjæle al opmærksomheden, da han både kyssede græsset, pegede op mod himlen og hilste på fansene.

Du kan se det fantastiske klip i videoafspilleren øverst i artiklen.

Det var 10-årige Malthe fra Falster, der havde den store fornøjelse at gå ind på banen med Elias Jelert.

Hans far, Søren Friis Hansen, fortæller til B.T., at Malthe er født med Downs-syndrom og at han elsker alt ved FC København og alle spillerne på holdet.

»Valdemar Lund har været Malthes helt store helt, men han er jo lige rejst til Norge, og det har Malthe lidt svær ved at forstå. Han var dog overlykkelig for den oplevelse, at han fik her til aften, hvor han fortalte om, at han havde mødt alle sine helte.«

»Han fortalte også om, hvor fedt det var at være med på banen. Elias Jelert er vist ved at være hans nye helt store helt efter Valdemar Lund,« fortæller Søren Friis Hansen til B.T..

Faren slår også fast, at Malthe selvfølgelig har et sæsonkort. Det har han til Nedre C i Parken.

Elias Jelert fortalte efter kampen, at han ikke nåede at tale med Malthe undervejs, fordi den unge gut havde så travlt med at nyde oplevelsen:

»Vi talte ikke undervejs, da han havde gang i en helt masse andet. Det var en fornøjelse, hvad han lavede. Det var magisk, og alle os der gik bag ham, gik med et smil på læben.«

Elias Jelert endte i selve kampen med at få en lidt uheldig hovedrolle.