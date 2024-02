Det var grænsende til skandaløs opførsel, hvad FCKs Elias Jelert begav sig ud i i Parken mandag aften.

Den unge landsholdsbejler lænede sig op ad et rødt kort efter at have fået en advarsel for frustreret at kaste med bolden, inden han flirtede med et gult kort for film, før han lige efter FCKs 1-0-mål stormede ud til fjerdedommeren for at fortælle ham én ting eller to.

Dét gad FCK-træner Jacob Neestrup ikke se på, og som en anden dørmand fik han lagt sig imellem og sikret - med en gedigen skideballe - at Jelert blev på banen lige indtil pausen, hvor han blev flået ud.

Nu lægger hovedpersonen sig fladt ned.

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Nej, jeg var ikke populær, og det er også dumt, nu jeg ser det igen. Nogle gange kan mine følelser løbe løbsk, og jeg var frustreret, så ja, det skal jeg lære af. Det er ikke godt nok.«

»Jeg følte bare, at det var vores bold, og når det hele kører og koger, så løber følelserne af med mig,« siger Jelert, der både fik med Neestrup og Denis Vavro at bestille.

»De sagde: Nu tier du stille, for du kan risikere at få dit andet gule'. Det var godt, for jeg skulle bare have holdt mig væk og droppet situationen.«

Var det virkelig så diplomatisk, som du udlægger det her?

»Så diplomatisk? Nej, når der er puls på, så er det selvfølgelig en højere tone, men det var samme budskab,« siger han med et smil.

Hvor svært er det at kontrollere for dig? Du har haft problemer med de reaktioner før?

»Det er et godt spørgsmål. Jeg skal lade være med det, og den er egentlig ikke længere. Det er for dumt det andet. Jeg skal bare lære af det,« siger Jelert, der var ærgerlig men forstod sin udskiftning.

Cheftræner Jacob Neestrup forklarede, hvorfor han reagerede så voldsomt.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

»Det er den bedste præstation, som jeg har taget en spiller ud i pausen efter. For jeg synes, at han var decideret fremragende i første halvleg ...«

»Men han fik et gult kort for en overreaktion. Det skal ikke ske. Jeg synes, at hans reaktion over for fjerdedommeren, der skal han i stedet for juble med spillere og fans, synes jeg.«

»Jeg har selv et temperament og har fået mine gule kort, så jeg skal ikke stå og være det perfekte menneske eller træner, men det er jo dommerens personlige grænse, der afgører det.«

»Og i dag var der en med en modstandskraft og højere grænse for, hvad man gerne må. En anden kunne have haft en anden grænse, så vi skulle have spillet med ti mand, og det var derfor, jeg tog ham ud i pausen. Så han er klar igen, og han er vel sparet også til fredag mod Midtjylland,« siger han med et smil og slår fast, at Jelert skal arbejde med sine reaktioner - men fortsat vil have spilleren til at spille med følelserne uden på tøjet.

FC København sejrede 2-0 over FC Nordsjælland uden overhovedet at sprudle i offensiven.

I stedet har det været to sejre med to rene bure og solidt, sikkert forsvarsspil langt hen ad vejen - og dét er Neestrup godt tilfreds med.

»Det har ikke været prangende eller ekstraordinært, hvad vi har leveret. Vi var jo meget mere sexede, da vi spillede mod Viborg eller AGF i Parken, hvor vi stod med nul point.«

»Men nu starter vi her. Du bliver ikke mester af at se sexet ud. Det kan du godt undervejs, hvis du har styr på det andet, og det håber jeg, at vi er ved at have styr på - både som hold, og så har nogle enkelte spillere steppet noget så gevaldigt op. Vavro, som I har nævnt, og så er Scott McKenna kommet ind med en ro og simpelhed, som holdet har brug for.«

