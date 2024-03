Påskedagene er en højtid, der for mange mennesker kendetegnes ved indtagelse af sild, lam og ikke mindst store mængder chokolade i æggeform.

Men nu går en læge ud og advarer folk mod at gå fuldt ind i fridagenes fristelser.

For det kan nemlig være decideret sundhedsskadeligt at engagere sig for meget i en klassisk påskebegivenhed, lyder det fra en britisk overlæge ifølge Sky News.

Det drejer sig om Andrew Kelso, der er medicinsk direktør i NHS Suffolk and North East Essex Integrated Care Board – et organ, der administrerer sundhedsplejen for mere end en million briter.

I et blogindlæg på organisationens hjemmeside kom han med et opråb til den britiske befolkning. Her opfordrede han på det kraftigste til, at briterne holdt sig fra at spise et helt chokoladepåskeæg på én gang.

»Jeg opfordrer folk til at nyde deres påskeæg i moderation,« lød det blandt andet fra cheflægen i blogindlægget, hvor han henviste til, at et gennemsnitligt påskeæg indeholder omkring en tredjedel af et voksent menneskes anbefalede daglige kalorieindtag.

Derudover opfordrede Andrew Kelso til, at briterne sørger for at være i besiddelse af smertestillende, plastre og fordøjelsesmedicin, da påsken i forvejen er en travl tid for sundhedspersonalet.

Men opfordringen til at være opmærksom på sit indtag af chokolade faldt for mange langt fra i god jord.

Blogindlægget, der senere er blevet fjernet fra NHS Suffolks hjemmeside, har nemlig affødt et hav af vrede reaktioner.

»Hvis jeg vil skubbe min kæbe af led og sluge et helt påskeæg, er det min egen beslutning,« skrev en bruger i en kommentar ifølge Dublin Live.

»Du er ikke min mor,« lød det fortørnet fra en anden.

Reaktionerne på indlægget begrænser sig dog ikke til almindelige briter på sociale medier.

Også Nigel Farage, der er brexit-fortaler og tidligere formand for UKIP-partiet, har engageret sig i påskeægsdebatten.

»Jeg er dødtræt af det her barnepigesamfund. Giv mig et påskeæg. Jeg har fået nok, jeg kan ikke klare mere,« sagde han ifølge Independent i en nyhedsudsendelse, før han fortsatte:

»Jeg er dødtræt af at blive fortalt: Du må ikke gøre det her, du må ikke gøre det her. Det er påske for Guds skyld,« lød det fra ekspolitikeren.