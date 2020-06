Boris Becker bruger ordet flere gange. Til at beskrive tenniskollegaen Nick Kyrgios.

'Alle, der irettesætter en sportskollega, hører ikke til blandt mine venner. Kig dig selv i spejlet og se, om du er bedre end os andre,' tordner Boris Becker, og så kommer det:

'Og jeg kan stadig ikke lide rotter.'

På engelsk bruger man ordet for skadedyret til at beskrive en sladrehank, og det er i den forbindelse, at Boris Becker bruger 'rotte' om den australske tennisspiller - og de to er nu endt i en stor diskussion på Twitter.

Udgangspunktet er, at Nick Kyrgios i den seneste uge har været særdeles kritisk over for flere tenniskollegaer:

'Kald ikke ting, jeg har gjort, for 'uansvarligt' eller 'dumt' – det her tager prisen,' har han sagt om de tennisspillere, der deltog i den privatarrangerede turnering Adria Tour med fyldte tribuner og natlige udskejelse på dansegulvet. Og så viste det sig, at flere at de største stjerner var smittet med covid-19.

'Jesus, mand. Det pisser mig af, tennisverdenen pisser mig af. Helt ærligt, hvor egoistisk kan man være?' har han sagt direkte rettet mod tyske Aleksander Zverev, der sagde, at han ville selvisolere sig efter Adria Tour, men dukkede så kort efter op i en video, hvor han ses feste ved den franske riviera.

Boris Becker er klar i mælet, når han sætter ord på kritikken fra Nick Kyrgios.

'Der er en uskrevet forståelse mellem atleter: Hvad der sker på banen, bliver på banen. Og det gælder også omklædningsrummet. Ingen skal tale om det,' pointerer den tyske tennislegende.

Omvendt har Nick Kyrgios givet benhårdt igen.

'Boris Becker er en større doughnut, end jeg troede. Han kan lave en flugtning, men han er tydeligvis ikke den skarpeste kniv i skuffen,' lyder det fra australieren, der stadig er aktiv.

Nick Kyrgios spørger også:

'Kalder du mig rotte? For at bede nogen om at stå til ansvar? Det er mærkelig måde at betragte det, mester. Jeg prøver bare at passe på folk. Når min familie og mange andre familier over hele verden respektfuldt har gjort det rette, mens en gås basker med vingerne, behøver jeg ikke at sige noget.'

Boris Becker har indtil videre afsluttet sin del af debatten med følgende kommentar:

'Jeg ville virkelig gerne se Nick Kyrgios opfylde sit potentiale og vinde en grandslam. Han ville være en utrolig rollemodel for ungdommen i hele verden ved at sætte fokus på lighed/race og arv. Mand dig op og levér!'

Til det har Nick Kyrgios svaret: 'Hvorfor taler du nu om tennis? Det har intet at gøre med tennis. Hvad med, at den fyr, du forsvarer (Aleksander Zverev, red.), mander sig op og kommer med en forklaring. I stedet for endnu en undskyldning fra hans pr-folk.'