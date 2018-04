Det Internationale Antidoping Agentur registrerede næsten 1600 overtrædelser af antidopingreglerne i 2016.

Montreal. Atletik var som sportsgren den største dopingsynder i 2016.

Det fremgår af en rapport, som Det Internationale Doping Agentur (Wada) har offentliggjort torsdag. I alt registrerede Wada knap 1600 overtrædelser på tværs af 112 sportsgrene og 117 nationaliteter.

Og 205 af overtrædelserne var altså inden for atletik, der topper listen foran bodybuilding (183), cykling (165), vægtløftning (116) og fodbold (79).

I alt 229.514 prøver blev taget i løbet af 2016, hvilket resulterede i de 1595 overtrædelser af antidopingreglerne.

- Vi ser fortsat effekten af vidensbaserede test, som er et område, der er et stort fokus for agenturet. Vi styrker vores undersøgelser og vores evne til at indsamle informationer, siger Wada-præsident Craig Reedie.

Italienske idrætsudøvere noterede sig for flest overtrædelser med i alt 147. De næste lande på listen er Frankrig (86), USA (76) og Australien (75).

Danmark står noteret for syv overtrædelser i rapporten, hvilket svarer til en 44.-plads på listen over flest overtrædelser.

I forhold til danske idrætsudøvere er der tale om to overtrædelser inden for kickboksning og enkelte inden for boksning, rugby, vægtløftning, wrestling og ikke nærmere specificeret vandsport.

/ritzau/Reuters