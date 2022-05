En ung mand tør ikke tage kontakt til kvinder, men er der en anden løsning på manglende sex gennem fire år, spørger han.

Er en prostitueret en løsning?

Jeg er en mand på 29 år. Jeg har været så socialt isoleret, at jeg ikke har været sammen med en kvinde i over fire år.

1. Hvad gør jeg?

2. Er en prostitueret en løsning?

3. Er jeg mindre mand på grund af dette?

Mvh Des

Maj Wismann er klinisk sexolog og en af B.T.s eksperter. Vis mere Maj Wismann er klinisk sexolog og en af B.T.s eksperter.

Samleje er meget mere end en udløsning

Det er meget modigt, at du skriver. Vi skal huske, at sex er andet end blot et samleje, som giver os meget mere end blot en udløsning eller en orgasme.

Vi bliver fyldt op på så mange parametre under et samleje, og du er sikkert lav i alle de her beholdere og savner at have en kvinde tæt på, og fire år er relativt lang tid, så det kan jeg godt forstå, du savner.

Jeg vælger ikke at give et klart svar på, om du skal gå til en prostitueret, for det er jeg sikker på, en sexarbejder kan besvare meget bedre, end jeg kan.

Men jeg vil gerne adressere noget andet; du skal finde ud af, hvad det er, du savner. Og selvfølgelig er du IKKE mindre mand, men du har et savn og et behov, og der ligger mange bekræftende følelser i at indgå i et seksuelt forhold med et andet menneske.

Så jeg tænker, du skal finde ud af, hvordan det kan blive opfyldt hos dig. Hvis du har svært ved at komme ud, så kan du for eksempel gå på en datingapp og lægge kortene på bordet derinde og sige; 'her er jeg, jeg står i denne her problematik, og jeg savner det her' – om det så er et seksuelt møde eller en partner.

Men prøv at finde ud af det, og vær ærlig omkring det, og begynd at lede stille og roligt efter det, og så skal du vide, at du ikke er den eneste fyr i Danmark eller i verden, der står i denne her situation!