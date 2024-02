Københavns Kommune har købt kunst, som ingen gider se på.

Lige nu har kommunen 69 kunstværker stående på depot. Værkerne er købt for skattekroner af et særligt udvalgt kunstråd. De samler støv og ser ikke dagens lys.

Det viser en ny og ikke tidligere offentliggjort oversigt fra Københavns Kommune, som B.T. har fået indsigt i.

Det er mindst fem år siden, de 69 kunstværker har været udstillet. Tilsammen kostede værkerne 663.510 kroner. Og seks af værkerne har aldrig nogensinde været oppe at hænge, siden kommunen købte dem til en samlet købspris på 155.200 kroner.

Heriblandt findes en overmalet bog, hvor kun bogstavet 't' stadig kan ses. Kommunen købte den for 36.000 kroner i 2018.

Kunstværket 'Soldatermarkedet' af Monica Aasprong. Købt af Københavns Kommune for 36.000 i 2018. Foto: Københavns Kommune

Dansk Folkepartis medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Finn Rudaizky, kalder det »spild af gode skattekroner«:

»De skal jo ikke købe det, hvis der ikke er nogen, der gider have det hængende. Det kan være, de skulle prøve at overveje, om de køber nogle forkerte ting - om det er noget, folk i det hele taget gider se på,« siger han.

De nye oplysninger kommer, efter at de københavnske politikere netop har diskuteret, om kommunens årlige indkøb af kunst for knap 800.000 kroner skal drosles ned.

Kommunen har i forvejen omkring 4.000 kunstværker og køber hvert år mellem 40 og 70 nye værker uden at sælge ud af de gamle.

Meningen med kunstværkerne er, at de skal ud at hænge eller stå i kommunens lokaler. Det gør langt de fleste af kunstværkerne da også, men ikke alle.

En mindre del af kunstværkerne – 219 værker til en samlet købspris på omkring 2,7 millioner kroner – står opmagasineret på et depot.

Nogle af værkerne står på depotet midlertidigt, indtil de kommer op at hænge et nyt sted. Andre værker er derimod endt med en mere eller mindre permanent tilværelse på depotet, viser den nye oversigt. Ingen af kommunens ansatte efterspørger åbenbart se på dem.

Blandt værkerne, der aldrig har været oppe at hænge, findes udover den overmalede bog også et stort hvidt lærred med en dertilhørende projektor, som lyser et lillebitte billede op på lærredet. Værkets titel er 'Schratches and VISA card' og blev købt af kommunen for 40.000 kroner i 2012.

Og så er der for eksempel også nogle plantegninger købt for 8.200 kroner i 2018. På plantegningerne der er blevet malet noget, der umiddelbart kunne ligne kruseduller, med blyant og akvarel.

Kunstværket 'Scratches and VISA card' af Torben Ribe. Købt af Københavns Kommune for 40.000 kroner i 2012. Foto: Københavns Kommune

Kunstværket 'Plantegning 1-5, matrikel 249, lejlighed 1' af Thomas Bo Østergaard. Købt af Københavns Kommune for 8.200 kroner i 2018. Foto: Københavns Kommune

Kunsten er købt af Rådet for Visuel Kunst i København, der råder over 1,9 millioner kroner om året. Rådet bruger cirka 1,1 millioner kroner på at støtte kunstprojekter og knap 800.000 kroner på at købe kunst til kommunens samling.

På sidste møde i Københavns Borgerrepræsentation foreslog Dansk Folkepartis Finn Rudaizky, at stoppe kommunens køb af kunst de næste tre år, indtil depotet er tømt. Men et flertal stemte nej, heriblandt SFs Klaus Mygind:

»Selvfølgelig kan vi få kunstværkerne til at cirkulere bedre, og måske skal nogle sælges, hvis nogen vil købe dem, men der er egentlig et meget godt flow. Vi skal understøtte de unge kunstnere. Det handler om et relativt lille beløb,« siger Klaus Mygind fra SF.

Det argument køber Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti ikke:

»Jeg synes, det er en lidt skødesløs holdning at have til det. Det er ting, der er købt for skatteydernes penge. Det er hensigten, at det selvfølgelig skal ud at hænge,« siger han.

Men anerkender du, at det drejer sig om småpenge i forhold til kommunens samlede budget?

»Jo jo, det er småpenge, men det er jo ikke din egen private husholdning. Du varetager skatteborgernes penge, og du er altså nødt til at håndtere det lige samvittighedsfuldt, uanset om det er lille eller stort beløb. Du kan ikke være ignorant over for hundredtusinder om året.«

Finn Rudaizky har også foreslået, at kommunen skal kunne udlåne kunstværker til private, væresteder og andre institutioner uden for Københavns Kommune, når værkerne alligevel bare står på et depot, men heller ikke det forslag, var der stemning for på det seneste møde i Borgerrepræsentationen.

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, på besøg i Københavns Kommunes kunstdepot. Foto: Linda Kastrup

Hvis Finn Rudaizky selv skal pege på et kunstværk, som han mener er et fejlkøb, så er det et sæt bronzeafstøbninger af toastbrød til 10.000 kroner stykket.

»Jeg får jo at vide, at der skal være et armslængdeprincip, og at kunsten skal købes af folk med forstand på det, men jeg må indrømme, at jeg ikke forstår, at man køber noget toast for 10.000 kroner. Og det vil jeg tro, at gennemsnitsborgeren i København heller ikke synes er særlig fantastisk.«

Lige netop brødskiverne ligger dog ikke på depotet, men hænger i øjeblikket hos Rusmiddelbehandling Spaniensgade og Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

Kunstværket 'Starry Night' af Bendicte Bjerre. Købt af Københavns Kommune for 10.000 kroner stykket i 2023. Foto: Københavns Kommune

Kunstværket 'Starry Night' af Bendicte Bjerre. Købt af Københavns Kommune for 10.000 kroner stykket i 2023. Foto: Københavns Kommune Vis mere Kunstværket 'Starry Night' af Bendicte Bjerre. Købt af Københavns Kommune for 10.000 kroner stykket i 2023. Foto: Københavns Kommune

