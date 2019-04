Ventetiden er langt om længe forbi. Letbanen mellem Aarhus og Grenaa har været forsinket i mere end halvandet år i forhold til den oprindelige plan. Men i dag meddelte Aarhus Letbane, at man begynder at køre med passagerer fra tirsdag d. 30. april.

Siden 2016 har Grenaabanen været lukket, og erstatningsbusser har fragtet passagerer på strækningen. Og den store forsinkelse har skabt frustration blandt passagererne.

- Jeg synes, det er latterligt, at det skal tage så lang tid, siger en af passagererne, Mads Hinge Åkerlund fra Kolind til Tv2 Østjylland.

- Det er virkelig træls. Man regner med, at den kommer, og de lover guld og grønne skove, og så kommer den ikke alligevel, siger Anna Stubbe Nitschke, der til daglig studerer i Aarhus.

Men nu kommer Letbanen så endelig. Og borgmesteren i Syddjurs Kommune sætter pris på, at man snart kan se letbanen på kommunens stoppesteder.

- Det glæder borgmesteren i Syddjurs, at der nu kører tog forbi. Det har vi længtes efter længe, siger Ole Bollesen (S) til Tv2 Østjylland.

De fleste af erstatningsbusserne er af ældre dato, og derfor har de ofte været forsinket. En af busserne er over ti år gammel og har kørt 1,2 millioner kilometer.

Både i Norddjurs og Syddjurs Kommune mener de, at hele forløbet har været kritisabelt.

- Det må man kunne gøre bedre. Jeg har bestemt ikke været tilfreds. Man kunne have ventet noget længere tid med at lukke Grenaabanen, siger borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) til Tv2 Østjylland.

Også erhvervslivet har lidt under den store forsinkelse. De kan ikke sætte præcise tal på, men Business Djursland mener, at forsinkelsen har kostet mange penge. Det har nemlig givet stor usikkerhed, at projektet er blevet udsat.

- Jeg synes, det har været pinligt. Et er at sætte gang i nogle ting, men kan man så også regne med at få transporteret de medarbejdere, man skal bruge, når man ikke har Letbanen? spørger formand for Business Djursland, Bjarne Nielsen.

Forsinkelsen har også betydet en ekstra anlægsudgift på 58 millioner kroner. Men trods de store problemer, bliver Letbanen til og fra Grenaa altså en realitet i næste uge.

- Det kommer til at betyde store ændringer i alles liv her på Norddjurs, siger gymnasieelev Sara Skov Fritsche, der glæder sig til at slippe for busturene.

Når Letbanen kommer, bliver erstatningsbussen skrottet og brugt til reservedele.