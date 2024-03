Gitta Ravn har hele tiden tænkt, at hun på et tidspunkt ville få de 33.000 kroner, hun står til at skulle betale i boligskat tilbage.

Men efter et møde i Vurderingsstyrelsen tirsdag morgen, står det klart, at det ikke kommer til at ske.

»Det er træls,« lyder det kort og godt fra fynske Gitta Ravn, da B.T. taler med hende lige efter mødet.

Gitta Ravns sag har i løbet af marts måned fået stor opmærksomhed, siden hun fortalte sin historie til DR.

I 2024 skal Gitta Ravn betale boligskat for 13 af sine naboer – 33.000 kroner lyder regningen fra det offentlige på.

Det skyldes, at hun sidste år købte et nybygget hus i et helt nyt boligkvarter.

Den slags fejl kunne også ske før, men modsat nu med det nye og fejlbehæftede ejendomsvurderingssystem, kunne fejlene før i tiden løses relativt hurtigt.

På trods af den store opmærksomhed fra medier, politikere og topembedsmænd, der har været på Gitta Ravns sag, får hun altså ikke refunderet den høje boligskat.

»Jeg får aldrig de penge tilbage. Aldrig nogensinde,« fortæller Gitta Ravn, der betaler de første 14.000 kroner den 2. april. Det resterende beløb betaler hun den 16. august.

Beskeden fra Vurderingsstyrelsen har været, at den høje skat er noget, hun må klare med sine naboer.

Men tanken om gå rundt på gaden og stemme dørklokker er ikke just noget, der fornøjer Gitta Ravn.

»Det bliver alt for bøvlet, hvis jeg skal stå og lege gældsinddriver foran mine naboer, det vil jeg helst være fri for,« fortæller hun.

Også derfor har hun besluttet at betale regningen for sine 13 naboer.

Vurderingsstyrelsen oplyser til B.T., at den ikke vil kommentere på enkeltsager. Men alligevel erkender myndigheden, at den har begået fejl i Gitta Ravn og andres sager:

»Vurderingsstyrelsen har åbent erkendt, at der er forekommet fejlvejledning i et brev, der har været offentligt omtalt, hvori det fremgår, at borgere i nyudstykkede ejendomme kunne overveje at opkræve en del af grundskylden hos naboerne. Det har vi beklaget, og vi er kede af den usikkerhed og forvirring, det har skabt,« lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen.

Lidt positivt er der kommet ud af situationen. Gitta Ravn er nemlig kommet meget tættere på naboerne – altså dem, hvis boligskat hun skal til at betale.

»Jeg har joket med, at de jo kan tage ekstra procenter med til sommerfesten på vejen for at gøre op for det,« griner hun.