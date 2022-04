Stjernekokken Wassim Hallal, der står bag den aarhusianske Michelin-restaurant Frederikshøj, går nu sammen med nemlig.com.

Det gør de under et spritnyt brand af hverdagsprodukter kaldet SMAG.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Ifølge de to nye samarbejdspartnere bliver SMAG et nyt, unikt brand, der forhandles hos nemlig.com, og som er kendetegnet ved at være udelukkende fra lokale, danske producenter.

»De varer, som vi bruger hver dag, skal smage godt og smage af mere. Med SMAG vil vi sætte et stort aftryk på netop de varer. Derfor var det naturligt at udvikle en række helt nye og unikke varer til hverdagen, så flere danskere får nemmere ved at opleve de fantastiske danske produkter, der findes,« siger Wassim Hallal, der til daglig er køkkenchef og ejer af Michelin restauranten Frederikshøj i Aarhus.

SMAG produktserien kommer til at bestå af hundredvis af varer, der dækker alle dele af hverdagen, blandt andet mejeri, fersk kød, pålæg, færdigretter, saucer, øl, morgenmadsprodukter, æg, is, og meget, meget mere. Alt er produceret lokalt og langt de fleste varer er økologiske.

Wassim Hallal har selv været med til udvælgelsen, forarbejdningen og ikke mindst tilsmagningen af produkterne, så hver enkelt vare bliver en unik oplevelse i hverdagen, ligesom at Wassim Hallal også har udviklet unikke opskrifter til de mange nye produkter i SMAG.

I efteråret 2021 droppede den aarhusianske stjernekok sit samarbejde med supermarkedskæden Lidl. Dengang forklarede han, at han var på vej til at indgå et nyt samarbejde med en ukendt partner. Nu er mystikken fjernet, og det bliver altså hos nemlig.com, Wassim Halal skal udvikle nye produkter.