Tre uvaner.

Det er, hvad hygiejnevirksomheden Initial i en undersøgelse, som er foretaget af Voxmeter, har opdaget ved danskerne, når vi går på toilettet.

Blandt de 1.001 danskere, som har svaret i den repræsentative undersøgelse, svarer hele 64 procent, at deres tandbørste står fremme på badeværelset.

Og det er altså en rigtig dårlig idé, for så er den i højere grad eksponeret for bakterierne fra toiletskyl. Netop toilettetskyl svarer godt halvdelen – helt præcis 48 procent – at de kun sjældent eller aldrig foretager det med toilettets låg nede.

Det betyder, at godt en million dråber med bakterier bliver hvirvlet op og sætter sig på alt fra toiletbræt til armaturet ifølge Initial.

Endelig svarer 14 procent, at de ofte oplever urin eller fæces på toiletbrættet.

»Det er problematisk, at så mange danskere har et så afslappet forhold til hygiejnen – for deres egen og andres skyld. Ikke alene er det ulækkert at møde andres efterladenskaber, når man besøger et toilet, men det danner også grobund for øget smittespredning i samfundet. Og netop nu i influenzasæsonen er det afgørende, at vi viser omtanke for hinanden og gør, hvad vi kan for at reducere smittespredning,« siger Maria Brix Balle, biolog i Initial.

Hvis du vil mindske mængden af bakterier på eksempelvis tandbørsten, anbefaler hun, at den opbevares i et skab eller et andet rum.