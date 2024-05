Det begyndte som et lille niv i knæet, men endte med at være fire år, hvor 52-årige Jacob Berlin levede med daglige smerter i knæet.

Han slog det hen og undgik at tage turen forbi lægen, indtil det en dag – altså efter fire år – blev for smertefuldt.

Jacob tog sig til sidst sammen, og et halvt år senere tog han fra lægen med en diagnose på sit sygdoms-cv:

Slidgigt.

»Til sidst var det blevet ekstremt, og mine knogler var meget tæt på hinanden. I ny og næ ramte de hinanden, og det er en smerte, jeg ikke ønsker for min værste fjende. Det er ubeskriveligt,« fortæller Jacob Berlin.

Jacob fik tilbudt det, der bedst kan beskrives som et nyt, halvt knæ.

Det satte en lille dæmper på de mest ekstreme smerter, men den 52-årige mand måtte stadig se en barsk sandhed i øjnene:

Hans liv med slidgigten som ufrivillige følgesvend var – og er stadig – alt andet end en dans på roser.

»Jeg har også fået det i håndledet, ryggen og skulderen, og det bliver formentligt kun værre. Og så er der min følgesygdom i form af en udmattelsestilstand,« siger han og uddyber:

»Det betyder, at jeg kan sidde og være frisk, men så pludselig blive så udmattet, at det føles som om, at jeg ikke har sovet i to dage. Det er dybt forfærdeligt.«

Jacob Berlin fortryder at have gået med sine smerter i knæet i næsten fire år. Nu har han fået konstateret slidgigt. Vis mere Jacob Berlin fortryder at have gået med sine smerter i knæet i næsten fire år. Nu har han fået konstateret slidgigt.

Og Jacob er langt fra den eneste, der kæmper med slidgigten.

Ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil har hele 22,8 procent danskere i 2023 svaret, at de lider af slidgigt.

Endnu flere går rundt med smerter i led og kan altså potentielt lide af slidgigt.

I bagklogskabens krystalklare lys fortryder Jacob da også, at han ikke tog en tur til lægen, da smerterne begyndte.

»Jeg var jo bare en rigtig mandemand, der slog smerterne hen. 'Nå, det må da gerne gøre lidt ondt - det går sikkert væk'. Men gad vide, hvad man kunne have gjort, hvis jeg var gået til lægen hurtigere,« siger Jacob Berlin.

Og det er da også en klar opfordring fra Gigtforeningen, at man tager sine smerter meget seriøst.

»Det er en farlig og udbredt misforståelse, at man ikke kan gøre noget ved gigt. For hvis man ikke gør noget ved sine smerter og sin gigt, bliver det bare værre og værre, og til sidst er det for sent, for så er skaden sket,« siger direktør i foreningen, Mette Bryde Lind, og fortsætter:

»Vores opfordring er, at man tager sine smerter seriøst. Så tag til lægen og få undersøgt, om det kunne være slidgigt, du lider af.«

En hurtigere tur til lægen er altså en ting, som Jacob og andre danskere med smerter i led og muskler kunne blive bedre til.

Men så vil Jacob også gerne benytte mulighed til at udpege ét sted, hvor han ønsker en forbedring fra systemets side.

»Jeg har simpelthen følt mig så alene med den her sygdom. Jeg fik tilbydt et nyt, halvt knæ, blev opereret og sendt hjem dagen efter. Siden har jeg ikke været i kontakt med sundhedsvæsnet én eneste gang. Der er absolut ingen opfølgning eller andet,« siger Jacob og uddyber:

»Ikke engang Gigtforeningen bliver man henvist til. Jeg synes, det er under al kritik, at man taber patienterne så nemt, når sygdommen kan være så livsændrende.«