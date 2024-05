Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad kommer nu med et forsøg på at dokumentere sine udtalelser om, at den islamiske bevægelse »Hizb ut-Tahrir er store på Panum«.

Det sker i et folketingssvar til Radikales Zenia Stampe.

I DRs politiske podcast Slotsholmen indikerede Dybvad, at Hizb ut-Tahrir har stor udbredelse på lægeuddannelsen i København. Det sendte ham ud i et polemisk debatslagsmål i april måned.

»Hizb ut-Tahrir er jo ikke store i Arrivas kantine, hvor der sidder masser af folk med udenlandsk baggrund. De er jo store på Panum. Det er jo en gammel, venstreorientereret forestilling, at det er de sociale vilkår, der gør, at du mener nogle gakkede ting,« sagde ministeren.

Panum instituttet i København. Er Hizb uth-Tahrir en stor bevægelse herinde? Foto: Nikolai Linares

Kaare Dybvad forsvarede i Slotsholmen sin partifælle og kollega i Folketinget Frederik Vad, som fra Folketingets talerstol blandt andet havde sagt, at der findes ellers lovlydige grupper af indvandrere, der »undergraver det danske samfund indefra«.

Både Frederik Vads udtalelser og senere hen Kaare Dybvads blev ramt af kraftig kritik. Blandt andet svarede Panum Instituttet igen på Dybvads udtalelser og forklarede, at man ikke kunne genkende det billede, som Dybvad tegnede.

I sit svar til Zenia Stampe erkender Kaare Dybvad, at det ikke er så nemt at dokumentere, at Hizb ut-Tahrir vitterligt er store på Panum.

»Det siger sig selv, at der kun er begrænset dokumentation på området, og at der ikke findes udtømmende viden om, hvor medlemmer af Hizb ut-Tahrir eller andre med en tilsvarende overbevisning bliver uddannet,« skriver han i sit svar.

Ministeren har dog fundet en ældre artikel fra 2016 fra Kristeligt Dagblad frem, hvor en studenterpræst siger, at et bederum – som også blev brugt til yoga og meditation – blev misbrugt af grupper som Hizb ut-Tahrir på netop Panum.

Studenterpræsten forklarede desuden, at der også kom grupper af »muslimer, som ikke hørte til på læreanstalten«.

Dybvad forklarer også, at Københavns Universitet har grebet ind så sent som i 2024 overfor kønsopdeling af netop et bederum på Panum.

I den forbindelse nævnes Hizb ut-Tahrir dog slet ikke.

»Jeg har derudover fra individer med personlig erfaring fra Panum Instituttet hørt om udbredte udfordringer på grund af studerende, der bekender sig til islamisme,« skriver Dybvad i sit svar, hvor han også henviser til en rapport af islamforsker Tina Magaard fra 2020.

Radikales Zenia Stampe har bedt Kaare Dybvad om at dokumentere sine påstande om at Hizb uth-Tahrir skulle være "store på Panum" Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I den nævner en enkelt respondent, at bevægelsen Hizb ut-Tahrir var »meget populær for fem-ti år siden«.

Zenia Stampe, integrationsordfører for Radikale Venstre, mener ikke, at Kaare Dybvad dokumenterer sine påstande med de artikler og henvisninger, som han har fundet frem i sit svar.

»Det er forkert at sige, at der skulle være særligt store problemer på Panum Instituttet. Det er trist, hvis folk får det indtryk, at når man træder ind på Panum Instituttet, så træder man ind i en eller anden form for parallelsamfund. Det er ikke i overenstemmelse med virkeligheden,« siger Zenia Stampe.

Stampe vil dog gerne erkende, at der sandsynligvis har været en udfordring med Hizb ut-Tahrir på Panum.

»Men det ligger jo 10-15 år tilbage. Og jeg kan da også godt skrive under på, at der findes små mørke lommer i vores samfund, som ikke har respekt for vores demokrati. Man kan også godt være radikaliseret, selvom man taler formfuldendt dansk og har en uddannelse,« siger hun og fortsætter:

»Men Panum er bare ikke et parallelsamfund. Det er en helt almindelig videregående uddannelse.«

Kaare Dybvad har ikke ønsket at kommentere denne artikel. Til gengæld er Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, stillet op til interview.

»Jeg synes, at Kaare Dybvad sandsynliggør sine udtalelser fint i dette svar til Zenia Stampe. Han skriver jo, at der naturligvis kun findes begrænsede mængder af dokumentation på området,« siger Rabjerg Madsen og fortsætter:

»Vi har jo ikke sagt, at de problemer her hidrører alle med muslimsk baggrund. Vi siger jo netop, at det drejer sig om små mørke lommer i samfundet.«

Både Frederik Vad og Kaare Dybvad angribes jo for at generalisere og mistænkeliggøre borgere med muslimsk baggrund. Gør man ikke det, når man siger, at Hizb ut-Tahrir er store på Panum?

»Nej. De fleste muslimske borgerer bidrager jo positivt til samfundet, men vi skal kunne tale om de problemer og udfordringer, som vi har. Også med grupper som Hizb uth-Tahrir,« forklarer Christian Rabjerg Madsen.

