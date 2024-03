Den konservative Sorø-borgmester Gert Jørgensen får nu kritik og anklages for magtfuldkommenhed fra flere sider i byrådet.

Det sker, fordi han i januar 2024 valgte partikammeraten Mogens Schwensen til bestyrelsen i det lokale forsyningsselskab Sorø Forsyning. Et ben til 80.000 kroner.

Ifølge en ekspert uden at have mandat til det.

Sagen har - sammen med en række andre sager om blandt andet end kontroversiel borgmesterkonto - betydet, at borgmesteren ikke længere har et flertal bag sig i kommunalbestyrelsen.

Nye Borgerliges Susanne Borggaard har nemlig trukket sin støtte til borgmesteren. Hun anklager borgmesteren for at være magtfuldkommen og for at opføre sig som en bykonge.

Nu breder kritikken sig i byrådet, og den kommer også fra et parti, der normalt støtter borgmesteren nemlig Venstre:

»Det har været et meget lukket forløb, og jeg mener, at økonomiudvalget skulle have været involveret. Det har været et ærgerligt forløb,« siger Venstres gruppeformand i Sorø Jakob Spliid.

Også SF er kritisk:

Borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen, der har modtaget ridderkorset, kritiseres for magtfuldkommenhed.





»Indtrykket er, at det her ikke er foregået ordentligt og uden om kommunalbestyrelsen. Det viser, at borgmesteren har siddet så lang tid, at han er blevet magtfuldkommen,« siger SF’s medlem af kommunalbestyrelsen Linda Nielsen.

Som B.T. skrev fredag, har den kommunale vagthund Ankestyrelsen bedt om en redegørelse fra Sorø Kommune om forløbet.

Mistanken er, at Gert Jørgensen ikke havde mandat til at vælge partifællen som formand for bestyrelsen i Sorø Forsyning.

Mandatet ligger hos det samlede økonomiudvalg, der dog aldrig blev inviteret til den generalforsamling, hvor den nye formand blev valgt. Kun et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen blev indkaldt, men det skete for sent, hvilket kommunen allerede har erkendt.

I stedet holdt borgmesteren generalforsamlingen med sin kommunaldirektør, hvor beslutningen om at give benet til partikammeraten Mogens Schwensen blev truffet.

Den seneste sag er ikke isoleret: B.T. har tidligere har afdækket, hvordan borgmesteren siden 2014 har delt 142.000 kroner ud fra en ulovlig borgmesterkonto.

Pengene blev blandt andet brugt på koncertbilleter til kommunens topfolk og drukfester i en brandmandsforening, hvor borgmesteren selv deltog.

Borgmesteren er også mistænkt for at have fået særbehandling i forbindelse med en privat byggesag.

Gert Jørgensen afviser at have gjort noget galt i sagen om udnævelsen af partifællen Mogens Schwensen.

Han henviser i et skriftligt svar til, at han har fået et mandat fra en beslutning i byrådet i 2017, hvor borgmesteren fik lov til at handle på vegne af økonomiudvalget til en ekstraordinær generalforsamling ved Sorø Forsyning. Han henviser også til, at der er lavet en redegørelse til økonomiudvalget.

»Det er en misforståelse, at jeg som borgmester på egen hånd udpeger bestyrelsesmedlemmer og formanden for bestyrelsen,« skriver han blandt andet i et svar og fortsætter:

»Det er helt fint, at vi nu får andre øjne til at se på sagen i forbindelse med klagen til Ankestyrelsen«.

