Den konservative Sorø-borgmester Gert Jørgensen og hans forvaltning skal nu stå skoleret over for Ankestyrelsen.

Den kommunale vagthund har nemlig valgt at gå ind i sagen om borgmesterens valg af en partikammerat til en bestyrelsespost i et lokalt forsyningsselskab.

Det fremgår af et brev, Ankestyrelsen har skrevet til Sorø Kommune, og som B.T. har fået indsigt i. Dermed skal Sorø Kommune nu forklare sig i den nye møgsag, som Gert Jørgensen er havnet i.

Miseren skyldes et forløb, hvor Gert Jørgensen i slutningen af januar 2024 egenrådigt valgte partikammeraten Mogens Schwensen til formand for bestyrelsen i det lokale forsyningsselskab Sorø Forsyning. Et ben, som giver Schwensen 80.000 kroner for årligt.

Det skriver Ankestyrelsen I et brev til Sorø Kommune af 7. marts 2024 skriver Ankestyrelsen: »Vi beder Sorø Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelsen. Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Vi henviser til kapitel VI i kommunestyrelsesloven. Ankestyrelsen beder kommunen om særligt at redegøre for, hvem der repræsenterer kommunen på generalforsamlinger i Sorø Forsyning A/S og hvilket mandat den eller de pågældende havde fået forud før generalforsamlingen den 31. januar 2024«.

Som B.T. beskrev torsdag, vurderer en ekspert, at Gert Jørgensen ikke havde mandat til at vælge den nye formand. Mandatet ligger hos det samlede økonomiudvalg, der dog aldrig blev inviteret til den generalforsamling, hvor den nye formand blev valgt. Kun et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen blev indkaldt, men det skete for sent, hvilket kommunen allerede har erkendt.

I stedet holdt borgmesteren generalforsamlingen med sin kommunaldirektør, hvor beslutningen om at give benet til partikammeraten blev truffet.

Forløbet har fået Nye Borgerliges medlem af Sorø byråd Susanne Borgaard, der også er tidligere formand i Sorø Forsyning, til at klage til Ankestyrelsen, der altså nu kræver en redegørelse af kommunen.



Samtidig har Susanne Borggaard meldt ud, at hun ikke længere har tillid til borgmesteren. Dermed har han mistet sit borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen.

Den nye sag kommer, efter B.T. tidligere har afdækket, hvordan borgmesteren siden 2014 har delt 142.000 kroner ud fra en ulovlig borgmesterkonto.

Pengene blev blandt andet brugt på koncertbilleter til kommunens topfolk og drukfester i en brandmandsforening, hvor borgmesteren selv deltog.

Ankestyrelsen gik også ind i sagen om borgmesterens særlige borgmesterkonto og krævede en redegørelse. Kommunen lagde sig fladt ned og erkendte over for Ankestyrelsen, at der ikke var lovhjemmel til kontoen eller de tilskud, borgmesteren delte ud, hvis han følte for det. Sorø Kommune lovede efterfølgende at rette ind, hvorfor Ankestyrelsen valgte at droppe sit tilsyn med kommunen. Kontoen i sin hidtidige form er også lukket ned.

Borgmesteren er også mistænkt for at have fået særbehandling i forbindelse med en privat byggesag.

Gert Jørgensen skriver blandt andet følgende i et svar til B.T.:

»Temaet om afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling (hvor hans partifælle blev valgt til bestyrelen, red.) er meget grundigt beskrevet i den åbne redegørelse, der er forelagt økonomiudvalget den 28. februar 2024. Det er en misforståelse, at jeg som borgmester på egen hånd udpeger bestyrelsesmedlemmer og formanden for bestyrelsen, skriver han og fortsætter:

»Jeg har tillid til det, jeg kan læse i den åbne redegørelse omkring disse temaer, og det havde et stort flertal i økonomiudvalget den 28. februar 2024 og i kommunalbestyrelsen den 6. marts 2024 også. Men det er fint, at vi nu får andre øjne på sagen i forbindelse med klagen til Ankestyrelsen,« skriver han.

Borgmesterens samlede svar med de juridiske forklaringer kan ses i boksen herunder.

Her er borgmesterens samlede svar B.T. har bedt om en reaktion fra Gert Jørgensen på, at Ankestyrelsen kræver svar fra kommunen i sagen om udnævnelsen af hans partikammerat som formand for Sorø Forsyning. »Som det fremgår af den åbne redegørelse til Økonomiudvalget, sker der alene på generalforsamlingen en bekræftelse af valg af nyt bestyrelsesmedlem, som besluttet i Kommunalbestyrelsen (referat af mødet i KB 31. januar, punkt 447), og valg af ny formand som indstillet af valggruppe 1. Valggruppe 1 er det flertal i Kommunalbestyrelsen, der helt tilbage fra konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021 har kompetencen til at udpege formanden. Den udpegning, jeg som repræsentant for Kommunalbestyrelsen bekræfter på den ekstraordinære generalforsamling,« skriver Gert Jørgensen og fortsætter: »Som det fremgår af redegørelsen, har KL rådgivet os lige præcis ift. temaet om frister for afholdelse af generalforsamling. Det er selvfølgelig beklageligt, at fristen i vedtægterne ikke var overholdt, men redegørelsen gør netop rede for, at dette efterfølgende er håndteret, så afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er lovliggjort trods fravigelsen vedr. fristen for indkaldelse. De trufne beslutninger er dermed lovlige.« »Jeg har tillid til det, jeg kan læse i den åbne redegørelse omkring disse temaer, og det havde et stort flertal i Økonomiudvalget den 28. februar og i Kommunalbestyrelsen den 6. marts også. Men det er fint, at vi nu får andre øjne på sagen i forbindelse med klagen til Ankestyrelsen«.

