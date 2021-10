Hver onsdag klokken 16.00 sidder kørelærer Carsten Hougesen klar ved computeren for at få teori- og køreprøver til sine elever. Men ofte lykkes det ikke.

Derfor må Færdselsstyrelsen, der står for prøverne, nu betale for de mange spildtimer, lyder det fra Carsten Hougesen, der ejer en køreskole i Odense.

Onsdag sendte Carsten Hougesen en regning til Færdselsstyrelsen i håbet om, at de vil betale hans løn i de timer, hvor han forgæves har forsøgt at skaffe prøvetider.

B.T. har den seneste måned skrevet om manglen på køre- og teoriprøver i Odense og resten af landet. Problemer, der har ramt køreskolebranchen hårdt.

»Når Færdselsstyrelsen lægger Odense-prøverne ud onsdag klokken 16.00, er vi jo tvunget til at sidde klar. Især når der er så få prøver. Det betyder, at jeg ingen elever kan have fra 15.30 til 17.00,« forklarer Carsten Hougesen.

Det ville ifølge kørelæreren ikke være et problem, hvis han da bare kunne få fat i teori- og køreprøver i det tidsrum. Men den seneste måned er det kun lykkedes ham at skaffe tre teoriprøver og to kørerpøver. Og onsdag fik han ikke en eneste.

»Det er synd for vores elever. Jeg har elever, der har ventet på køreprøve siden den 7. Juni. Det er jo en rædselsfuld situation,« fortæller Carsten Hougesen.

Carsten Hougesen vurderer, at det i gennemsnit har kostet hans elever 2000-3000 kroner i ekstra køretimer, når de skal vente på prøver.

Han har været kørelærer i 43 år og har aldrig oplevet lignende.

»Vi har brug for flere prøver. Og hvis Færdselsstyrelsen i stedet lagde prøver ud om aftenen, så mistede jeg ikke den tid, hvor jeg kan køre med elever,« forklarer han.

Kørelæreren fra Odense tvivler dog på, at Færdselsstyrelsen vil betale. Alligevel mener han, at regningen er helt på sin plads.

»Hvis de ikke vil betale, så overvejer jeg en inkassosag,« lyder det fra Carsten Hougesen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Færdselsstyrelsen uden held.