Når kong Charles lørdag endelig får kronen på hovedet, bliver hans yngste søn, prins Harry, henvist til tredje række i kirken.

Det erfarer flere britiske medier, blandt dem Sky News og The Sun.

Mens resten af den nærmeste kongelige familie kommer til at sidde på forreste række, tyder alt på, at den landflygtige kongesøn bliver sendt i skammekrogen.

Det forlyder, at den 38-årige hertug af Sussex vil sidde på tredje række under ceremonien i Westminster Abbey – mellem sin kusine prinsesse Eugenies mand, Jack Brooksbank, og den 86-årige prinsesse Alexandra, som er kusine til hans afdøde farmor, dronning Elizabeth.

Det sker ifølge The Mirror fordi man har valgt, at kun arbejdende medlemmer af den kongelige familie kommer til at sidde tæt på kongen og dronningen.

Prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, valgte som bekendt selv at trække sig tilbage som 'senior members' af kongefamilien og flytte til USA.

Siden har de i både interviews, bøger og en tv-serie fremsat voldsom kritik af den kongelige familie. Derfor har der på forhånd været spekuleret meget i, hvorvidt parret overhovedet ville deltage.

Meghan har meldt afbud til kroningen med den forklaring, at hendes og Harrys søn fylder fire år samme dag.

Kort efter kroningen haster Harry hjem til hustruen Meghan, så de sammen kan fejrer sønnen Archies fødselsdag. (Arkivfoto) Foto: ANDREW KELLY Vis mere Kort efter kroningen haster Harry hjem til hustruen Meghan, så de sammen kan fejrer sønnen Archies fødselsdag. (Arkivfoto) Foto: ANDREW KELLY

Hverken prins Harry eller hans skandaleombruste farbror prins Andrew ventes af få nogen formel rolle under kroningen, skriver Sky News.

Det bliver heller ikke nogen lang visit for Harrys vedkommende.

Kort efter ceremonien haster hertugen nemlig hjem til USA for at fejre sin ældste søn Archies fireårs fødselsdag.