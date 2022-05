Lørdagen har budt på dronning Margrethe sit regeringsjubilæum i Tivoli.

Og da den kongelige familie her til aften ankom til koncertsalen for at overvære en balletgalla, var der især et medlem, som ville ind og sikre sig sin plads.

Kronprins Frederik strøg nemlig, godt omringet af bodyguards, forbi pressen. Og det var uden af være flankeret af sin hustru, kronprinsesse Mary, som ellers også deltager i fejringen.

Hun fulgtes i stedet med prins Joachim, prinsesse Marie og Benedikte, som alle tog det noget mere roligt hen ad den røde løber.

Kronprinsen er tidligere blevet stillet spørgsmål om Herlufsholm, hvor hans ældste søn, prins Christian går.

Dette kommer efter TV 2s dokumentar om skolen, som har afdækket en lang række sager om vold, krænkelser og mobning.

»Det er en ulykkelig situation,« lød svaret, da han var æresgæst til en middag på Langeline Pavillionen i København i forbindelse med det kommende klimatopmøde til november.

Om det var for at undgå lignende spørgsmål, at kronprins Frederik – uden sin hustru ved sin side – skyndte sig ind til aftenens balletgalla, vides ikke.

Kronprinsparret har indtil videre besluttet at lade prins Christian blive på Herlufsholm samt holdt fast i, at prinsesse Isabella også skal begynde.

Også kronprinsesse Mary har udtalt sig.

»Det er en meget ulykkelig sag. Hele situationen tynger os meget som familie og vi tager det meget alvorligt,« sagde hun ifølge B.T. s royale korrespondent Jacob Heinel, da hun var til stede i Billund for at fejre byens 10-års fødselsdag som Børnenes Hovedstad.

»Det er helt afgørende, at der kommer tryghed på for alle skolens elever.«