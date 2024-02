87-årige kong Harald af Norge er blevet indlagt på et hospital i Malaysia, hvor han behandles for en infektion.

Det norske hof har ikke oplyst, hvilken slags infektion, der er tale om, men kongens livlæge, Bjørn Bendz, er ved hans side.

Det fortæller Dagbladet. Mediet har en reporter på hospitalet, som fortæller, at der er skarp bevogtning omkring kong Harald.

Beskeden er dog også, at kongen skulle være i bedring.

Bjørn Bendz er specialist i hjertesygdomme og arbejder også på Rigshospitalet i Oslo.

»Som jeg forstår det, skal han være tilgængelig døgnet rundt. Og som vi ser lige nu, har det betydet, at han har været nødt til at sætte sig på et fly til Malaysia,« siger norske Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle til Dagbladet.

Hun vil ikke spekulere i, hvad der skal til, før livlægen tilkaldes, men hun fortæller, at det ikke nødvendigvis behøves være specielt alvorligt, da hoffet ikke tager nogen chancer.

Kong Haralds helbred har de seneste år været udfordret, og det er ikke første gang, at han har været indlagt som følge af infektion.

Han har også været gennem flere operationer. I 2020 fik han skiftet hjerteklappen, ligesom han tidligere på året var indlagt flere uger grundet svimmelhed.

Året efter var det en seneskade over knæet, den norske konge måtte på operationsbordet for, ligesom han også blev ramt af corona.