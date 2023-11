Rækker af døde råbukke, en jagtklædt kronprins og en masse prominente gæster. År efter år har det været en del af scenen, når de kongelige og deres prominente gæster tager til årets fineste jagt - den i Gribskov med efterfølgende jagttaffel på Fredensborg.

Men i år er det slut. Jagten bliver ganske vist stadig afholdt - men danskerne får ikke lov til at se med. I hvert fald ikke gennem mediernes fotografer.

For første gang i mindst 15 år er pressen nemlig blevet forment adgang til den fornemme jagt.

Kongehuset oplyser til B.T., at det ikke vil være muligt for pressen at komme og tage billeder af de kongelige samt jagtdeltagerne hverken før eller efter jagten, som der ellers har været tradition for.

Vildtparaden har været en tradition i mange år. Her i 2016-.

Jagten foregår den 16. november i Gribskov med efterfølgende jagttaffel på Fredensborg, og Dronningen er vært.

B.T. har bedt Kongehusets Kommunikationsafdeling om en begrundelse for at udelukke pressen fra den prominente begivenhed. Svaret er som følger:

»Pressens muligheder for at dække de årlige Kongejagter varierer hvert år. I år inviteres pressen til at dække de to Kongejagter, som finder sted senere på måneden i Jylland,« oplyser Kongehuset Kommunikationsafdeling.

Den årlige kongejagt på Fredensborg adskiller sig dog fra de to jagter i Jylland, da det er en af de fineste jagter, hvor gæstelisten byder på mange prominente personer.

Sidste år var blandt andre Danmarks rigeste mand, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, prinsesse Benediktes søn, Prins Gustav, samt Danmarks største private jordbesidder, milliardær og Lensgreve Bendt Wedell, med.

Anders Holch Povlsen ved kongejagten på Fredensborg i 2022.

Ifølge Eliteforsker ved CBS, Christoph Ellersgaard er det vigtigt, at offentligheden og pressen kan følge med i, hvem der kommer til jagterne.

»De her kongejagter er jo en måde, hvorpå man inviterer nogle af samfundets spidser både lokalt og på landsplan ind i nærheden af kongehuset og kaster symbolsk glans over dem. Det er vigtigt, at vi som samfund ved, hvem det er, som vores statsoverhoved giver denne her anerkendelse,« siger han.

Det har tidligere været sådan, at pressen skulle møde op ved jagterne for at kunne få udleveret en deltagerlister for jagterne. B.T. har dog fået oplyst, at kongehuset selv vil tage billeder fra jagten ved Fredensborg, som pressen vil kunne bruge, og at pressen vil kunne få udleveret en deltagerliste.

Ifølge Christoph Ellersgaard, der har forsket i magteliten i Danmark, foregår der en vigtig netværksdannelse omkring Kongehusets inderkreds ved jagterne.

Fritz Schur ved jagten på Fredensborg i 2022.

Og netop derfor mener han, at det er vigtigt, at der bliver bevaret en åbenhed omkring deltagerne:

»Det er vigtigt, fordi Kongehuset jo også varetager den officielle funktion for staten, og det er vigtigt at kunne være opmærksom på, hvornår nogle af de andre aktiviteter, de laver, er baseret på personlige relationer, som for eksempel opstår, når de er på jagter,« forklarer han.

Han finder det overraskende og 'mærkværdigt', at Kongehuset vil lukke ned for pressens adgang ved jagten.

»Man skal jo huske på, at det her ikke kun er noget, som Kongehuset deltager i som privatpersoner, det er også noget, hvor de agerer som repræsentanter for det officielle Danmark. Så derfor synes jeg også, at man skal have offentlighed omkring det.«

