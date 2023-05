Regionsbosserne i Midtjylland Anders Kühnau og Pernille Blach Hansen afviser at stille op til interview om den kræftskandale, der formentlig har kostet liv.

Det til trods for, at konsulentfirmaet Implement, som ledelsen i regionen selv har bedt om at vurdere sagen, konkluderer, at den øverste ledelse har en del af ansvaret for, at 313 kræftpatienter har ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

»Generelt har der i hele ledelsessystemet fra afdelingsledelse til hospitalsledelse og regional ledelse været for lidt vilje til at reagere,« skriver konsulentfirmaet.

B.T. har gennem flere dage forsøgt at få et interview med den øverste ledelse i Region Midt, direktør for regionen Pernille Blach Hansen og formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Men regionens pressetjeneste har oplyst, at ingen af de to vil stille op til interview.

Heftig kritik af regionsledelsen DR begyndte sin artikelserie om kræftbehandlingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) tilbage i marts. Kritikpunkterne er mange, men det største er, at hospitalet har brudt behandlingsgarantien på 14 dage, når det kommer til kræftbehandling. Det kan have kostet liv, vurderer eksperter. Konsulenthuset Implement har kulegravet sagen på AUH og konkluderet, at ansvaret for skandalen går hele vejen til direktionen og den politiske ledelse i Region Midt. Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, har læst rapporten igennem. Han konkluderer, at direktionen i regionen har svigtet ved blandt andet at være fraværende. Implement konstaterer ligeledes, at den politiske ledelse i Region Midtjylland også har ansvar for de store problemer. Men det endte altså med, at to direktører på AUH måtte gå af, mens regionsdirektør Pernille Blach Hansen og regionrådsformand Anders Kühnau kunne beholde deres job. Det fortalte de på et pressemøde, hvor de fortalte, at de havde overvejet, om de burde gå af, men ikke havde fundet det nødvendigt. Professor Jes Søgaard mener, at rapporten burde give anledning til, at man overvejede at fyre personer i direktionen.

Anders Khühnau har fremsendt et skriftligt svar, hvor han slår fast, at han fortsat har tillid til direktør Pernille Blach Hansen.

»Vi har fået en grundig redegørelse fra direktionen. Og det står ret klart, at regionsledelsen ikke har haft specifik viden om alvorligheden af de problemer, der var på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Regionsledelsen har kun haft et generelt kendskab til, at der var et pres på sundhedsvæsenet og kræftområdet med lange ventetider,« skriver Anders Kühnau.

Det har ikke været muligt for B.T. at spørge ind til, hvad regionsrådsformanden tænker om, at konsulentfirmaet placerer en del af ansvaret for sagen hos både ham og Pernille Blach Hansen.

Også Kammeradvokatens rapport om sagen beskæftiger sig med den øverste ledelses ansvar i skandalen.

Her fremgår det, at der allerede 18. maj 2022 – knap et år før DRs afsløringer af de lange ventetider – var planlagt et dialogmøde mellem den øverste ledelse i regionen og Aarhus Universitetshospital.

Et punkt til mødet var »orientering om kapacitetsudfordringer i Mave- og Tarmkirurgi«, hvor der stod:

»Mave- og Tarmkirurgi (MTK) kan aktuelt ikke tilbyde OP-tider (operationstider, red.) i overensstemmelse med de maksimale ventetider, fordi der ikke er sengekapacitet til patienterne efter operation.«

Dagsordenen blev udsendt, men dialogmødet blev ændret grundet »en anden vigtig sag«.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) samt regionsdirektør Pernille Blach Hansen fotograferet ved pressemøde om direktionens vurdering af det ledelsesmæssige ansvar i sagen om ventetider på tarmkræftbehandling på Aarhus Universitetshospital. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) samt regionsdirektør Pernille Blach Hansen fotograferet ved pressemøde om direktionens vurdering af det ledelsesmæssige ansvar i sagen om ventetider på tarmkræftbehandling på Aarhus Universitetshospital. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Under en måned senere forsøgte hospitalsledelsen i Aarhus igen at råbe den øverste ledelse op.

Den 8. juni 2022 skrev den nu fyrede hospitalsdirektør direkte til Pernille Blach Hansen og bad den øverste ledelse gribe ind.

»Vi mener, at situationen kalder på ledelsesbeslutninger om, hvordan presset på AUH kan reduceres. Vi mener, at AUH i højere grad skal friholdes for hovedfunktionsopgaver fra andre optageområder, så de højtspecialerede behandlinger på AUH beskyttes. Vi ser fortsat med stor alvor på situationen og opfordrer til en drøftelse med direktionen snarligt og forud for direktionens påtænkte arbejde i efteråret,« fremgår det.

I brevet står der også, at kapacitetspresset giver forringede muligheder for at planlægge og gennemføre højt specialiserede behandlinger, herunder kræft.

Den øverste koncernledelse, herunder regionsdirektøren, svarede 20. juni, at direktionen i det kommende efterår ville »lægge op til principielle drøftelser om kapaciteten på hospitalerne«.

Af brevet fremgår det dog også, at der var »fælles enighed om, at alle hospitalerne er og bliver pressede, og at man ikke kan planlægge ud fra at få hjælp fra andre hospitaler til at tage patienter«.

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital skrev igen i et nyt brev til den øverste ledelse, at kapacitetspresset har alvorlige konsekvenser, og at det ikke kan løses af hospitalerne selv, eller af at man skriver breve til hinanden.

Hospitalsledelsen opfordrede til, at der blev holdt et møde om sagen.

Alligevel fortsatte de alvorlige overskridelser af ventetiderne, som formentlig har kostet liv.

Fra maj, hvor det aflyste møde om kapacitetsudfordringerne skulle have fundet sted, og frem til marts i år, har 229 alvorligt syge kræftpatienter ventet for længe ifølge regionens egen redegørelse til Sundhedsstyrelsen.

B.T. har også bedt Pernille Blach Hansen og Anders Kühnau svare på, hvad de tænker om, at der blev udbetalt markant flere og større bonusser og tillæg til ledelsen i Region Midt sammenlignet med de øvrige regioner under benamputations- og kræftskandalen.

Heller ikke den sag har de ønsket at svare på spørgsmål i.

Det mangler vi svar fra Pernille Blach Hansen på: - Læste du den dagsorden fra maj, hvor det fremgik, at patienter ventede for længe, og hvorfor indkaldte du ikke til et nyt møde? - Hvordan reagerede du på hospitalsledelsens mail fra 8. juni, hvor de advarede om kapacitetspresset? - Hvad mente direktionen med sætningen 'der var dog fælles enighed om, at alle hospitalerne er og bliver pressede, og at man ikke kan planlægge ud fra at få hjælp fra andre hospitaler til at tage patienter'? - Indkaldte du til et møde i sommeren 2022, da hospitalsledelsen bad om det? - Hvorfor skulle hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital fyres, når de havde forsøgt at bede om hjælp til at løse problemerne? - Hvordan kan patienter i Region Midtjylland have tillid til, at du reagerer i tide, næste gang en hospitalsledelse forsøger at gøre opmærksom på, at der er problemer, som kan få alvorlige konsekvenser? - Kunne flere patienter være blevet opereret i tide, hvid du havde reageret hurtigere og mere resolut på de henvendelser, du fik fra hospitalsledelsen?

Pernille Blach Hansen sagde i forbindelse med et pressemøde, hvor hun og Anders Kühnau annoncerede, at de havde fyret hospitalsdirektør og lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, at hun har overvejet, om hun også selv skulle gå af som direktør.

»Jeg har selvfølgelig reflekteret over direktionens ansvar. Som formanden også gjorde rede for, så har vi det overordnede fælles ansvar. I forhold til den konkrete sag er vurderingen dog, at det her er den rigtige konsekvens.«