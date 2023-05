To direktører på Aarhus universitetshospital, hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen, får en stor pose penge med på vej ud af døren.

De er fyret efter en skandale på hospitalet, hvor 313 alvorligt syge kræftpatienter har ventet for længe på en operation for mave-tarm-kræft.

Poul Blaabjerg får 4.041.461 kroner og Claus Thomsen får 3.447.282 kroner i fratrædelsesgodtgørelse.

Det fremgår af en aktindsigt fra Region Midtjylland.

DR har dækket sagen, og har blandt andet afsløret, at afdelingsledelsen på Aarhus Universitetshospital var flere gange advaret om, at kræftpatienter ventede for længe, og at det kunne få fatale konsekvenser for patienterne.

Alligevel reagerede de ikke.

Af en ny ekstern undersøgelse af forløbet fremgår det, at Aarhus Universitetshospital har begået retlige fejl ‘med fuldt overlæg’, og at hensynet til hospitalets økonomi har vægtet højere end patienternes rettigheder.

Af aktindsigten fra Region Midtjylland fremgår det, at direktørernes fratrædelsesgodtgørelse er 12 måneders løn.

»Begge direktører har været kontraktansat, hvor der i kontrakterne har været anført, hvad der skal afregnes i tilfælde af opsigelse fra Region Midtjyllands side. De i ansættelseskontrakten anførte opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser har dannet grundlag for fratrædelsesaftalerne.«

Det er ikke første gang, at direktører i Region Midtjylland sendt på porten med en god pose penge efter en regulær skandale.

For et år siden modtog den nu forhenværende koncerndirektør i regionen Ole Thomsen 6.5 millioner kroner i forbindelse med sin fratrædelse.

Ole Thomsen stoppede efter den meget omtalte benamputationsskandale, hvor det kom frem at op mod 47 patienter om året kan have fået amputeret hele eller dele af benet uden grund.

Ligesom i sagen om mave-tarm-kræft-patienterne var ledelsen advaret om problemerne.