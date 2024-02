Det er langt fra godt nok, at fire mennesker nu er blevet tiltalt for billigelse af terror i forbindelse med udtalelser om Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober sidste år.

For selvom det er et skridt i den rigtige retning, er det slet ikke nok mennesker, der er blevet tiltalt.

Det siger Peter Kofod, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

»Hvis det kun er de fire, der er på vej, er det ikke nok. I dele af samfundet er der tilsyneladende ikke noget til hinder for at hylde de mest afskyelige forbrydelser mod menneskeheden,« siger han og fortsætter:

»Det skal selvfølgelig have en konsekvens, når man støtter den slags, og hvis man billiger det på den måde. Det siger sig selv. Det er ikke nok, at vi politikere snakker om strafferammen. Hvis straffen aldrig bliver uddelt, er det jo ligegyldigt,« siger han.

Det er vel en konsekvens, hvis fire mennesker kommer i fængsel?

»Ja ja, men det skal være sådan, at man ude i samfundet ved, at der er mulighed for at blive stillet til ansvar. De fleste af de fire er jo blevet serveret af medierne. Det skal ikke kun være, hvis B.T. ringer til politikerne og spørger, at de her mennesker bliver stillet til ansvar.«

Hvor mange mennesker skal tiltales, før det er nok?

»Det kan jeg ikke svare på. Jeg arbejder ikke med krav på den måde.«

Er det nok, hvis 10 bliver tiltalt?

»Det kan jeg ikke svare på, men nej, det er det ikke. Man skal mærke, at der kan være konsekvens, hvis man skriver de ting på nettet, eller råber det i vores gader. Det er ikke godt nok, hvis det kun er, når der kommer et tv-hold, at der sker noget.«

Men du er glad for, at der er nogen, der er blevet tiltalt for billigelse af terror?

»Jaja, det er fint, at der sker noget i anklagemyndigheden. Det er dejligt, at der da sker noget nogen steder i vores samfund,« siger han.

B.T. har rakt ud til retsordførerne fra alle Folketingets partier for at høre, hvad de mener om, at der er blevet rejst tiltale mod de fire personer.

»Det er ulovligt at billige terror, og at der nu bliver rejst tiltale, viser at Straffeloven fungerer,« lyder det fra retsordfører fra Enhedslisten, Rosa Lund Poulsen.

Hos SF skriver retsordfører Karina Lorentzen, at hun ikke har nogen kommentar til sagen.

Ingen af retsordførerne fra resten af Folketingets partier er vendt tilbage på B.T.s henvendelse.