Niels Peder Ravn, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for De Konservative, er ikke begejstret for, at Københavns Kommune har afsat 5,5 millioner kroner til et Klimaborgerting.

Hans manglende entusiasme bliver ikke styrket af, at Københavns teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten, Line Barfod, ikke kunne nævne et forslag fra Klimaborgertinget, som var helt nyt, og som enten kommunen eller andre ikke allerede havde foreslået.

Han mener heller ikke, at de 12 anbefalinger, som tinget nu er kommet med, får nogen betydning for klimaet i hovedstaden.

»Vi bør som medlemmer af Borgerrepræsentationen lave tiltag på baggrund af eksperters udregninger og viden. Det her kommer ikke til at gøre nogen som helst forskel for København,« siger han og fortsætter:

»Som jeg sagde fra talerstolen i fredags, så er det blot at foregøgle overfor borgerne, at de har reel indflydelse.«

Klimaborgertingets arbejde administreres af konsulenthuset We Do Democracy – og den udgift havde Niels Peder Ravn gerne været foruden.

»Borgerting, som for eksempel det her, er kun til gavn for konsulenthuse som We Do Democracy, der tjener bugner af penge på at administrere den slags her.«

»Jeg betragter tiltag som Klimaborgertinget som snakkeklubber, der giver kommunen et alibi for at lave cykelboulevarder og den slags,« siger Niels Peder Ravn.

Line Barfod forsvarer dog Klimaborgertinget.

»Det er ikke et spørgsmål om, at de kommer med nye ideer. Det må de også meget gerne gøre. Det vigtige er, at de siger, hvad de har mulighed for at gøre selv, og som de tror, borgerne vil bakke op om,« siger Line Barfod.

