Hver fjerde ung vil stemme Liberal Alliance, viser måling. De søger alternativ til regeringen ifølge forsker.

Hvis det stod til de unge vælgere, var Liberal Alliance landets største parti.

Det viser en ny Voxmeter-måling foretaget for Ritzau blandt de 18-29-årige. Her står Liberal Alliance til at få 26,5 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

En af årsagerne til den store vælgertilslutning er, at mange unge kan identificere sig med Liberal Alliances projekt.

Sådan lyder det fra Jonas Lieberkind, der er lektor ved Aarhus Universitet.

- De unge søger alternativer til regeringen. Det er et resultat af, at de unge mener, at velfærdsstaten ikke løser de udfordringer, vi har, og det bekymrer dem.

- De føler, at der skal radikale stemmer til for at opnå forandring, siger Jonas Lieberkind.

Efter Liberal Alliance kommer regeringspartiet Socialdemokratiet med 13,1 procent.

29,3 procent af de adspurgte angiver, at de er i tvivl om, hvem de vil stemme på.

Meningsmålingen er foretaget fra december til februar blandt 1397 unge.

Ved skolevalget i starten af februar fik Liberal Alliance 30,15 procent af stemmerne og blev det største parti. Ved forrige skolevalg fik partiet 7,8 procent af stemmerne.

Skolevalget er et undervisningsforløb for 8.-10.-klasser, der er tilrettelagt som et autentisk folketingsvalg.

Alex Vanopslaghs (LA) massive opbakning på sociale medier, har ligeledes stor betydning for partiets succes, siger Lieberkind.

Han kalder Vanopslagh "kongen af sociale medier".

- Alex Vanopslagh har været sindssygt dygtig til at kommunikere med de unge og iscenesætte sig som en, de unge kan identificere sig med, siger han.

Hans succes på de sociale medier kan dog ikke gøre det alene.

- Man får ikke de unge til at stemme på nogen, de er uenige med. Forudsætningen er, at de kan identificere sig med de holdninger, han har, siger han.

Ifølge Rune Stubager, der er valgforsker ved Aarhus Universitet, er der god grund til Liberal Alliances medvind.

- Der er god stemning omkring partiet. Hvis du er blå vælger og ikke har fast forankring, hvilket de unge ikke har, så tænker man, det går godt her - her vil jeg være med.

Man kan heller ikke komme udenom, at Vanopslagh er en "rasende dygtig" kommunikatør, hvilket spiller en kæmpe rolle, lyder det fra Stubager.

I en måling fra Voxmeter fra den 5. februar, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret, svarer 15,9 procent, at de ville stemme på partiet, hvis der var valg i morgen.

Det er det højeste for LA nogensinde i Voxmeters målinger.

/ritzau/