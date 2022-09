Lyt til artiklen

»Det er godt nok trættende med så mange deltagere i en debat mellem partilederne.«

Det er meldingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der har set hele debatten mellem partilederne i Ældre Sagens hovedkvarter i København.

Han har givet debattens 11 deltagere stjerner på en skala fra nul til seks, og de kommer her:

Søren Pape Poulsen (K):

»Han talte for meget i overskrifter og for lidt substans om ældrepolitikken,« siger Joachim B. Olsen.

Han har dog også en positiv melding om Søren Pape Poulsens indsats.

»Men konservatives markante økonomiske politik gør, at han får en del modspil fra de andre partiledere, og derfor kommer han til at virke som et klart alternativ til det nuværende flertal. Det har en debat brug for. Ellers bliver det for kedeligt,« siger han.

Jakob Ellemann-Jensen (V):

»Han var lidt usynlig, men han fik præsenteret konkrete forslag,« siger Joachim B. Olsen.

Jakob Ellemann-Jensen får samme antal stjerner som K-formanden, og derfor er Joachim B. Olsen heller ikke vildt imponeret.

»Det var en præstation uden fejl, men han kom ikke med noget, hvor man siger 'wauw',« siger B.T.s politiske kommentator.

Pernille Vermund (NB):

»Hun taler meget i overskrifter. Det gør hun til gengæld godt,« siger Joachim B. Olsen.

Han slår dog fast, at det er gamle klassikere som mindre kontrol og mindre bureaukrati, hun nævner.

»Der er for lidt kød på det politiske indhold. Ældrepolitik er ikke en mærkesag for NB, og det skinner igennem,« siger B.T.s politiske kommentator.

Morten Messerschmidt (DF):

»Messerschmidt var virkelig tændt. Han havde godt blik for de konkrete problemer ældre slås med,« siger Joachim B. Olsen.

Men B.T.s politiske kommentator kan bare ikke tænke DF uden at tænke fuldstændig nedsmeltning.

»DFs brand er bare ekstremt slidt. Det kan man bare ikke se bort fra, når man ser på Messerschimidt. Troværdigheden er bare lav,« siger han.

Peter Skaarup (DD):

»Gaaaab, hvor er han tør og kedelig. Der mangler simpelthen karisma,« siger Joachim B. Olsen.

Partiformanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, deltog ikke i debatten, da hun i stedet valgte at holde tale hos Danske Mink i Herning, så i stedet deltog den tidligere DF'er Peter Skaarup.

»Normalt har et nyt parti den fordel, at det ikke har ansvar for problemerne. Men det gælder altså ikke for Peter Skaarup i en debat om ældrepolitik. Det har været hjerteblod for DF, siden partiet kom i Folketinget i 1995. Derfor bliver det bare hult, når han står og siger, at politikerne har svigtet ældredagsordenen,« siger B.T.s politiske kommentator.

Alex Vanopslagh (LA):

»Ligesom med Nye Borgerlige, så er det tydeligt, at ældrepolitik ikke er kernepolitik for Liberal Alliance. Alex vil hellere tale om andre emner som foreksempel skattepolitik,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener direkte, at blev lidt kedeligt, når Alex Vanopslagh talte.

»Retorisk er han dygtig, men når han ikke har mere konkret politik med til de konkrete emner, så bliver det altså lidt kedeligt,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen (M):

»Han er bare stærk i debatter. Han bruger gode oneliners som 'vi er ikke bare borgere, vi er medborgere',« siger B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen mener, at Lars Løkke Rasmussens enorme erfaring som politisk håndværker fra både kommunalpolitik, amtspolitik og som minister er tydelig.

»Han kan med troværdighed gå kritisk til nogle af Ældre Sagens forslag om at afskaffe visititation, fordi han kan gennemskue konsekvenserne,« siger Joachim B. Olsen.

Sofie Carsten Nielsen (R):

Ifølge Joachim B. Olsen var Sofie Carsten Nielsen virkelig ikke god til at komme med budskaber i debatten.

»Man har glemt, hvad hun har sagt efter ti sekunder. Hun var meget usynlig i debatten,« siger han og tilføjer:

»Det var virkelig ikke en god præstation. Hun kunne lige så godt være blevet hjemme.«

Mette Frederiksen (S):

»Hun appelerer dygtigt til folks følelser for de ældre. Hun slår fast, at det er dem, der har bygget vores samfund op,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger på, at Mette Frederiksen stiller spørgsmål, hun selv har svaret på. Men en tanke fylder i hans hoved.

»Hun opridser så mange problemstillinger, hun selv burde have svar på som statsminister. Man kan ikke lade være med at tænke, hvorfor hun ikke gjort noget ved det?,« lyder det fra Joachim B. Olsen.

Mai Villadsen (EL):

Joachim B. Olsen mener, at Mai Villadsen var den dårligste i debatten.

»Hun har bare ikke den indignation og karisma, som Pernille Skipper og Johanne Schmidt havde. Det er alt for kedeligt, hvad hun siger,« siger han og tilføjer:

»Man kan simpelthen ikke mærke, at hun brænder for det.«

Pia Olsen Dyhr (SF):

»Hun bruger for mange stråmænd, og for meget tid på at komme med skræmmeretorik om andres politik. Derfor kommer hun til at virke skinger,« siger Joachim B. Olsen.

Han har en opfordring til SF-formanden.

»Pia Olsen Dyhr er faktisk god til at tale om sin egen politik, så det bør hun gøre mere,« siger B.T.s politiske kommentator.