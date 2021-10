Navnet Pia Kjærsgaard har noget mytologisk over sig i Dansk Folkeparti.

Men på et møde i Dansk Folkepartis tillidsmandsforum i weekenden skete der noget usædvanligt. Parti-moderen Pia Kjærsgaard kom under kraftig beskydning fra egne rækker.

Beskyldninger om partiskadelig opførsel og trusler om en skriftlig irettesættelse til Pia Kjærsgaard var nogle af de angreb, der blev sendt af sted i partiets tillidsmandsforum og hovedbestyrelse.

Det erfarer B.T. har flere af hinanden uafhængige kilder i Dansk Folkeparti.

Det hele startede i søndags, da tillidsmandsforummets 10 medlemmer mødtes med dele af hovedbestyrelsen.

Her var det mest saftige punkt på dagsordenen ellers det nordjyske regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen.

Han er i ugens løb kommet i uføre intent, fordi han i sidste uge gik imod sine partifæller og stemte nej til budgetaftalen i Region Nordjylland. Efterfølgende skrev han et indlæg i Nordjyske, hvor han kaldte budgettet for 'valgflæsk'.

Derfor besluttede det magtfulde DF-organ, at Erik Høgh-Sørensen ikke må føre aktiv valgkamp i Region Nordjylland. Og hvis han igen bryder med partilinjen, kan han blive ekskluderet.

Erik Høgh-Sørensen (DF) er regionsrådsmedlem i Nordjylland. Han blev valgt til DF's hovedbestyrelse i 2019 og er kendt for at være en åbenmundet skikkelse internt i partiet. Vis mere Erik Høgh-Sørensen (DF) er regionsrådsmedlem i Nordjylland. Han blev valgt til DF's hovedbestyrelse i 2019 og er kendt for at være en åbenmundet skikkelse internt i partiet.

Men da behandlingen af punktet med Erik Høgh-Sørensen var overstået, rejste en DF'er fra den østjyske egn sig pludselig op.

Han og hovedbestyrelsesmedlemmet Merete Dea Larsen rettede ifølge B.T.s kilder en hård kritik af Pia Kjærsgaard, efter hun under årsmødet i forrige weekend langede hårdt ud efter blandt andre Martin Henriksen.

Siden har hun også givet et langt interview i programmet 'Lippert' på Tv2 News, hvor hun heller ikke ville give sin uforbeholdne tillidserklæring til partiledelsen.

Ifølge B.T.s kilder blev der på mødet sagt, at Pia Kjærsgaards udtalelser har ramt partiet som en boomerang, og det blev nævnt, om Pia Kjærsgaard skulle have en skriftlig irettesættelse fra tillidsmandsforummet.

Pia Kjærsgaard (DF) og Henrik Thorup ankommer til gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning i Christiansborg Slotskirke i København tirsdag den 5. oktober 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Pia Kjærsgaard (DF) og Henrik Thorup ankommer til gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning i Christiansborg Slotskirke i København tirsdag den 5. oktober 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Det var dog ikke et fuldtonet angreb mod Pia Kjærsgaard. Flere forsvarede også partistifteren, mens hverken Morten Messerschmidt eller Peter Kofod, som normalt er Pia Kjærsgaards allierede, var til stede på mødet.

Merete Dea Larsen, der er kendt som en tæt støtte til Kristian Thulesen Dahl, vil ikke kommentere, hvad der skete på mødet i søndags.

»Jeg udtaler mig ikke om lukkede møder,« skriver hun i en sms til B.T.

Pia Kjærsgaard selv tager optrinet i tillidsmandsforummet med sindsro.

»Jeg deltog ikke selv i mødet og kan derfor ikke kommentere på, hvad der blev sagt. Især ikke når folk ikke vil stå frem til citat,« siger Pia Kjærsgaard til B.T.

Hun fortæller, at hun først fik det at vide mandag, og at hun har vendt det med Kristian Thulesen Dahl på et møde, som har været planlagt længe.

»Jeg tror, at følelserne har siddet uden på tøjet hos mange siden årsmødet. Så jeg lægger ikke det store i det, der åbenbart blev sagt i søndags. Det var ikke noget stort,« siger hun.

»Jeg står fuldt ved, at jeg har været ude og lave interviews i blandt andet Lippert. Det vigtigste for mig var at slå fast, at jeg ikke vil være formand, og det fik jeg gjort,« siger Pia Kjærsgaard.