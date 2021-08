Tegneren Kurt Westergaards familie har besluttet at holde det hemmeligt, hvor den kendte tegner er begravet. Det bekræfter den nærmeste familie overfor B.T., som dog ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Familien bekræfter dog, at beslutningen skyldes at familien frygter gravstedet ellers ville blive skændet og udsat for hærværk. Af samme årsag findes der ikke en gravsten med tegnerens navn på.

Tegneren Kurt Westergaard døde 14. juli i en alder af 86 år.

Westergaard blev for alvor kendt i offentligheden, da han i 2005 tegnede en af de såkaldte Muhammedtegninger, som blev trykt i Jyllands-Posten. Tegneren har efterfølgende levet under beskyttelse af livvagter. I 2010 blev han overfaldet i sit hjem af somalieren Mohamed Geele, som forsøgte at myrde tegneren med en økse.

Det er meget trist, at det er nødvendigt Erik Guldager, galleriejer

Kurt Westergaard reddede livet ved at låse sig inde i sit badeværelse, som var sikret i tilfælde af overfald.

Tidligere chefredaktør på Jyllands-Posten Carsten Juste kendte Kurt Westergaard gennem mange år. Han forstår udmærket familiens bekymring for at Westergaards grav kunne blive udsat for hærværk.

»Vi ved jo alle, at det desværre er sådan det er. Derfor forstår jeg udmærket, at familien disponerer som den gør,« siger han og fortsætter:

»Det er beklageligt, men alt hvad der er gået forud er i virkeligheden mere beklageligt,« siger han.

Jyllands-Postens tidligere chefredaktør Carsten Juste forstår familiens beslutning om, at hemmeligholde tegnerens gravsted. Foto: Claus Fisker Vis mere Jyllands-Postens tidligere chefredaktør Carsten Juste forstår familiens beslutning om, at hemmeligholde tegnerens gravsted. Foto: Claus Fisker

En af Kurt Westergaards mangeårige venner kender ikke gravstedets placering, da familien ønsker at holde det helt tæt.

»Det ville være så uværdigt, hvis det skete, så jeg forstår godt familien. Men det er meget trist, at det er nødvendigt,« siger Guldager, som blandt andet havde et galleri, hvor Westergaard ofte udstillede.

Der var i alt 12 satiretegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005. Westergaards er afgjort den mest kendte og forestillede profeten Muhammed med en bombe i turbanen.