»Jeg har ikke sovet i over 24 timer. Jeg er fuldstændig ødelagt, kører febrilsk rundt og håber, at jeg kan se hende.«

Sådan forklarer Natasha Li Ward, som er mor til 14-årige Salina, der tirsdag er blevet efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi, efter hun sidst er set mandag.

»Det var hendes far, der så hende sidst, og på det tidspunkt havde hun lige haft en fejlslåen hårafblegning, så hun ville ind og købe en ny hårfarve. Det var ved 16-17-tiden,« forklarer Natasha Li Ward til B.T. og fortsætter:

»Der blev hun taget for butikstyveri og anholdt. Omkring klokken 18 blev hun frigivet, efter politiet har haft kontakt med det, de troede var hendes far, men det er hverken mig eller ham, de har snakket med. Og vi har ikke hørt fra hende siden.«

Ifølge Natasha Li Ward har politiet endnu ikke kunnet opklare, hvem det så er, de har talt med.

»De mente ret bestemt, at de talte med en, som sagde, at det var faren, som ikke kunne hente hende, men at hun gerne måtte cykle hjem selv.«

Moren forklarer, at det er første gang nogensinde, Salina er væk.

»Hun har aldrig været væk før eller er stukket af.«

Selina beskrives som:

170 cm høj

Afbleget, skulderlangt, blond hår

Grå lysestribede bukser

Sort jakke

Har et barberet hak i brynet over højre øje

Hvis har set hende, eller på anden måde kan hjælpe, kan du kontakte politiet på telefon 114.