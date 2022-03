Udenrigsminister Jeppe Kofod skylder svar på sit forbrug af private fly på 3,5 millioner kroner sidste år.

Sådan lyder det nu fra medlem af Udenrigsudvalget for Enhedslisten, Christian Juhl.

Han har svært ved at forstå, hvorfor Jeppe Kofod på et enkelt år har brugt mere end tre gange så mange penge på at booke private fly som forgængeren Anders Samuelsen brugte på to år.

Især har Christian Juhl svært ved at forstå, hvorfor det flere gange har været nødvendigt for Jeppe Kofod at booke et privatfly for at tage den godt halvanden time lange flytur til Bruxelles.

»Det her virker ganske overskruet. Der kan da godt være situationer, hvor det er nødvendigt at bruge et privatfly, men på det her niveau virker det som et systematisk overforbrug fra udenrigsministers side,« siger Christian Juhl.

Derfor vil Juhl nu bede om en redegørelse for ministerens flyforbrug for at se på, om det kan være nødvendigt at stramme op på de nuværende regler for ministrenes brug af privatfly.

Christian Juhl fra Enhedslisten under et samråd om skattely i 2017. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Juhl fra Enhedslisten under et samråd om skattely i 2017. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi kommer til enten at indkalde til et samråd eller stille en række skriftlige spørgsmål til ministeren om det her, for der er mange ting i den her sag, der kræver nogle svar,« siger Christian Juhl.

Han understreger, at han har forståelse for, at udenrigsministeren har en travl hverdag.

Men han mener samtidig, at udenrigsministerens brug af private fly er et dårligt signal at sende til omverdenen i en tid, hvor regeringen har foreslået at bruge Danmarks udviklingsbistand på ukrainske flygtninge herhjemme.

»Der skal også være overensstemmelse mellem al vores snak om klima som politikere og på hvordan vi opfører os i virkeligheden. Og så synes jeg også, det er noget skidt i forhold til alle dem, der lige nu er bekymrede for deres økonomi, at man så ser en minister bruge så mange penge på privatfly,« siger Christian Juhl.



B.T. arbejder på at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod.