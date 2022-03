Udenrigsminister Jeppe Kofod er ikke meget for at sætte sine ben i et almindeligt rutefly.

I stedet har han fået smag for luksuriøse privatfly på skatteydernes regning.

Hele 12 gange i 2021 har den socialdemokratiske udenrigsminister booket et førsteklasses privatfly til sine ture rundt i verden i stedet for at tage et rutefly.

Jeppe Kofods flyforbrug er så stort, at der er blevet brændt voldsomme mængder brændstof og skattekroner af, siden han tiltrådte som udenrigsminister efter folketingsvalget i 2019.

Det er især Jeppe Kofods forkærlighed for at chartre private fly, der får regningen til at ryge i vejret.

Alene i 2021 har Kofod booket private fly for hele 3.556.116 kroner.

»Jeg synes, det lyder meget dyrt,« siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Han forklarer, at ministrene ifølge reglerne skal vælge rutefly, når det er muligt.

Der kan dog være særlige situationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at ministrene vælger at booke private fly. Hvis de gør, skal ministrene skriftligt angive grunden til, at det har været nødvendigt at booke privatflyet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) om bord på et privatfly fra København til Moldova den 10. marts 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

Privatflyvene er i flere tilfælde mindre, luksuriøse fly, hvor der medfølger personale til at betjene ministeren.

Jeppe Kofod har alene i 2021 brugt tre gange så mange penge på fly, som hans forgænger, Liberal Alliances tidligere formand Anders Samuelsen, gjorde i hele sin periode som udenrigsminister.



I 2017 og 2018 bookede Samuelsen i alt syv private fly til en samlet pris på 1.146.907 kroner.

Da Anders Samuelsen i oktober 2018 fløj til Bruxelles til et ministermøde, foregik det med et almindeligt rutefly. Det kostede – tur/retur – i alt 7012 kroner.



Da Jeppe Kofod i maj 2021 også skulle en tur til Bruxelles, var Jeppe Kofod dog ikke klar på at tage et almindelig rutefly. I stedet blev der booket et privatfly til i alt 101.416 kroner.

Der var ellers to afgange fra København til Bruxelles den dag, Jeppe Kofod skulle af sted, oplyser Københavns Lufthavn.

Udenrigsministeriet skriver i en mail til B.T., at der ikke »var et reelt kommercielt alternativ på det tidspunkt som følge af covid-19«.

Ministeriet skiver også, at det var »helt ekstraordinært«, at rejsen foregik med et chartret fly.

En gennemgang af Jeppe Kofods rejseaktiviteter viser dog, at han har booket tre privatfly til Bruxelles i 2021.

Jeppe Kofod holder møde i privatflyet på vej til besøg i Islamabad i Pakistan den 30. september 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man kan godt undre sig over, at der er behov for at rejse til Bruxelles med et chartret fly, når der har været ledige rutefly,« siger Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.

»Man skal ikke gå i alt for små sko her, for selvfølgelig skal udenrigsministeren kunne arbejde og nå frem i tide til sit møde. Og der vil givetvis være situationer, hvor udenrigsministeren er nødt til at chartre et fly. Men hvis ruteflyet er et rimeligt alternativ, skal man ikke chartre et fly,« siger Frederik Waage.

B.T. har stillet en række spørgsmål til Udenrigsministeriet om Jeppe Kofods flyregninger. Vi har blandt andet spurgt, hvorfor der flere gange er booket private fly på datoer, hvor der har været afgange med almindelige rutefly.

Ministeriet skriver, at det har været »betydeligt dyrere og mere besværligt at gennemføre udlandsrejser under corona-pandemien«, og at det derfor var nødvendigt at bruge private fly »for at gøre Danmark stemme gældende i verden«.