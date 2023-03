Lyt til artiklen

Pernille Vermund er klar til at vende tilbage som partileder, men det har ikke fået flugten fra Nye Borgerlige til at stoppe.

Tværtimod.

Nu har endnu et byrådsmedlem forladt Nye Borgerlige – på grund af turbulensen i partiet.

Denne gang er det byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Henrik Arens, som forlader Nye Borgerlige.

»I sidste ende handler det for mig, om jeg stadig tror på projektet og kan se mig selv i det. Det gør jeg desværre ikke, og har derfor i dag meldt mig ud af partiet. Jeg fortsætter arbejdet for den borgerlige liberale politik i byrådet, bare uden for parti,« siger han i en pressemeddelelse.

Her langer han også ud efter partitoppen.

»Personligt kan jeg simpelthen ikke forsvare at vi har et Hovedbestyrelsesmedlem, som er meget grov i sin måde at kommunikere på sociale medier, og har opfordret til vold mod politiet. Ingen i partitoppen har taget afstand fra dette, hvilket jeg finder uacceptabelt,« lyder det fra Henrik Arens.

Han henviser til Svend Pedersen, der – som B.T. kunne afsløre – blandt andet har kaldt Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm »kommunistbøsserøven« og omtalt statsminister Mette Frederiksen som en »en fullblown psykopat«.

Henrik Arens' udmeldelse kommer efter, at Lars Lillebæk, der er byrådsmedlem i Assens Kommune, og Kasper Schneider fra Næstved Byråd, har forladt Nye Borgerlige til fordel for Liberal Alliance,

I forvejen har landspolitiske profiler som Mette Thiesen, Mikkel Bjørn og senest Lars Boje Mathiesen i løbet af kort tid forladt Nye Borgerlige. Lars Boje Mathiesen blev under stor dramatik ekskluderet efter blot en måned som formand.

B.T. har bedt Nye Borgerlige og formandskandidat Pernille Vermund om en kommentar til Svend Pedersens optræden på sociale medier, men hun har ikke ønsket at deltage.

Nye Borgerliges organisatoriske næstformand, Jesper Hammer, har ifølge partiets pressetjeneste heller ingen kommentarer.