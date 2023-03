Lyt til artiklen

Selvom Pernille Vermund er klar til at vende tilbage som partileder, er flugten fra Nye Borgerlige ikke stoppet.

Nu har et byrådsmedlem skiftet parti – på grund af turbulensen i partiet.

Kasper Schneider forlader Nye Borgerlige og skifter til Liberal Alliance, som dermed for første gang nogensinde får plads i Næstved Byråd. Det skriver TV 2 Øst.

Dermed føjer han sig til en efterhånden lang liste af politikere, som har forladt det kriseramte parti på det seneste.

En liste, som inkluderer profiler som Mette Thiesen, Mikkel Bjørn og senest Lars Boje Mathiesen, der under stor dramatik blev ekskluderet af partiet efter blot en måned som formand.

Overfor TV 2 Øst understreger Kasper Schneider, at det ikke er lokalpolitiske, men landspolitiske, stridigheder, der nu får ham til at forlade partiet.

»Der har været for megen intern uro, og jeg kan ikke længere se mig i partiet ovenpå al den turbulens. Lokalt vil jeg kun rose den lokale bestyrelse og min byrådskollega Githa Nelander for et rigtig godt samarbejde,« siger han til TV 2 Øst.

Ved det seneste kommunalvalg i 2021 fik han 638 personlige stemmer. Det var flere end hans nye parti, Liberal Alliance, fik samlet set i Næstved Kommune.