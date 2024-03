Skatteminister Jeppe Bruus kaldes nu i samråd af Danmarksdemokraterne, som skal tage udgangspunkt i et meget simpelt spørgsmål.

Kan det virkelig passe, at borgere i Danmark skal betale deres naboers boligskat?

Til det svarer ministeren nu for første gang, at han vil ændre reglerne.

»Jeg har lige så svært som borgerne ved at forstå, at man kan blive beskattet af et areal, man ikke ejer eller har ejet. Derfor vil jeg have ændret reglerne. Jeg ser frem til det kommende samråd om sagen,« udtaler Jeppe Bruus.

Ministeren udtaler sig i et skriftligt svar til B.T., som havde spurgt Jeppe Bruus om en kommentar til Danmarksdemokraternes indkaldelse til samråd.

Tirsdag kunne B.T. fortælle, at fynboen Gitta Ravn ikke vil få refunderet den 33.000 kroner store boligskat, der bliver trukket fra hendes konto i løbet af 2024. En skat, der både omfatter hende og hendes 13 naboer.

Gitta Ravn var tirsdag til et møde hos Vurderingsstyrelsen, som slog fast, at der ikke var noget at gøre.

Det fik skatteordfører i Danmarksdemokraterne, Hans Kristian Skibby, til at indkalde minister Jeppe Bruus i samråd.

»Jeg opfatter det her som et overgreb på gode borgere, der betaler deres regninger,« siger han.

»Derfor må vi hive skatteministeren i samråd igen – så skal han jo bruge tid på det.«

Helt grundlæggende finder Hans Kristian Skibby det »idiotisk«, at det overhovedet er noget, man skal bruge tid på at debattere.

Hans Kristian Skibby finder det dybt kritisabelt. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

»Alle kan jo se, at det her er helt uretfærdigt. Min pointe er, at de her regninger skal annulleres, så længe myndighederne ikke er i stand til at dele regninger op,« siger han.

Gitta Ravn er ikke den eneste, der er ramt af problemet med, at udstykningen af en grund ikke bliver registreret af systemet.

DR har beskrevet flere danskeres situation. De står også til at skulle betale astronomiske boligskatter.

Fænomenet er ikke nyt, men før var det kommunernes job at løse udfordringen. Her kunne man få en ny vurdering.

Men nu har staten overtaget opgaven, og nu sidder nogle boligejere tilbage med regningen for deres naboer, indtil skattevæsnet kan lave de endelige ejendomsvurderinger, tidligst i 2025, har landinspektør Kristian Baatrup forklaret til DR.

»Der har aldrig før været så store problemer på det her område. Man har altså en forpligtelse til at levere noget, der kan bruges,« siger Hans Kristian Skibby.

Skatteminister Jeppe Bruus understreger altså nu for første gang, at han vil ændre reglerne.

