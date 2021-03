Sprinteren Kojo Musah oplever så stor fremgang, siden han gik fuldtid, at han er i spil til 100 meter til OL.

Ved OL i 1928 stillede Leo Jørgensen til start på 100 meter, men siden har ingen dansk mand formået at kvalificere sig til atletikkens kongedisciplin på den største af alle sportsscener.

Det kan der blive lavet om på til sommer. Den 24-årige sprinter Kojo Musah har fra begyndelsen af 2021 vist takter, der føder realistiske forhåbninger om, at han kan komme med til det udsatte OL i Tokyo.

20. februar forbedrede Musah den danske rekord på 60 meter til tiden 6,61 sekunder ved inde-DM, og han har en klar forventning om, at han i en nær fremtid også slår Kristoffer Haris rekord på 100 meter, der lyder på 10,26 sekunder.

Lørdag stiller Musah til start på 60 meter ved indendørs-EM i polske Torun, men ellers er sæsonens store mål at løbe så hurtigt, at det rækker til en OL-billet i den prestigefyldte disciplin.

- Det er først nu, at det begynder at køre lidt rundt i hovedet, og at det er gået op for mig, at jeg rent faktisk har en mulighed, siger Musah.

Årsagen til hans kvantespring skal blandt andet findes i, at han 1. december droppede jobbet som pædagogmedhjælper i en vuggestue og blev fuldtidsatlet.

Støtte fra Team Danmark og Dansk Atletik Forbund samt hans egen opsparing har gjort dette muligt.

- Jo hurtigere man løber, jo hårdere bliver konkurrencen, og da 90 procent af dem, der har mit niveau eller er hurtigere, alle er fuldtidsprofessionelle, er det meget svært at hamle op med dem, hvis jeg ikke selv tager det skridt.

- Jeg har været vant til at være aktiv otte timer inden træning. Nu kan jeg have fokus på atletikken og familien og restitution i stedet for et arbejde, der ikke gavner atletikken, lyder det fra Musah.

I Dansk Atletik Forbund er man imponeret over Musahs udvikling i den seneste tid.

- Han har haft en super indendørs sæson, så vi tror meget på ham lige nu. Han har løbet sig ind som OL-kandidat, og det er altså noget tid siden, at vi haft en løber med på 100 meter, siger elitechef Bo Overgaard.

Det direkte OL-krav på 100 meter er 10,05 sekunder, hvilket kan lyde svært, når Musahs hidtil bedste er 10,29. Der er dog også mulighed for at kvalificere sig via et ranglistesystem, og det kan blive hans vej til Tokyo.

- Det direkte krav er meget hårdt, men kvalifikationssystemet kan komme ham til gavn, fordi der er bonuspoint for dansk rekord. Det tegner interessant, mener Overgaard.

Hovedpersonen bruger dog ikke sit krudt på at tænke i ranglistepoint.

- Jeg får mere ud af at have fokus på at løbe hurtigt end at planlægge, hvor jeg kan få point. Så må ranglisten komme af sig selv. Min træner har sikkert en plan for stævner og point, og hvordan jeg kan nå OL via rangliste, men jeg har en anden tilgang, siger Musah.

Han føler særligt, at han kan forbedre sin start og de første 30 meter og vurderer derfor, at han nå ned omkring 10,05-kravet.

- Det er svært at sige, hvad jeg præcist kan komme ned på, men holder jeg mig skadefri, har jeg en forventning om, at jeg kan komme væsentligt længere ned end 10,29.

- Flere konkurrenter ved EM løber omkring 10,10 og 10,20 sekunder, og der er andre, som løber 60 meter på 6,60, som løber 10,05 eller endda under 10 sekunder, så det kan lade sig gøre, siger Kojo Musah.

I første omgang gælder det EM. Lørdag løber Musah indledende heat klokken 10.18 og eventuelt semifinale klokken 13.50. Finalen er lørdag 20.58.

- Med mit niveau lige nu ligger det til en finale, og den vil jeg rigtig gerne nå. Men vi er omkring 30, der ligger inden for tre hundrededele af et sekund, så et forkert skridt, så er du uden for finalen.

