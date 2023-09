Selvom kursen har nået et højt niveau, kan Novo Nordisk fortsætte med at imponere.

Det vurderer Jyske Bank i en analyse.

»Et stærkt forretningsmomentum i både diabetes og fedme, imponerede vækstudsigter samt aktiens defensive profil kan sikre, at Novo-aktien fortsætter med at imponere, men vi vurderer fortsat, at høje forventninger er indregnet i aktien,« skriver Jyske Bank.

Banken har i øjeblikket en holdanbefaling på aktien, hvilket betyder, at man ifølge Jyske Bank ikke skal sælge aktien, hvis man har den, men omvendt skal man heller ikke købe op.

Novo Nordisk kom igen i fokus i denne uge efter nyheden om, at selskabet har indgået en aftale med den amerikanske delstat New York om et loft på prisen for diabetesmedicin til uforsikrede patienter.

Jyske Bank ser dog ikke den store dramatik i aftalen.

»Aftalen skader formentligt ikke Novo markant, da de allerede giver massive rabatter på insulin til indkøbsorganisationerne – en rabat, som de uforsikrede patienter ikke tidligere har fået,« skriver Jyske Bank.

Novo Nordisk har haft problemer med at følge med efterspørgslen på fedmemedicinen Wegovy. Alligevel kunne selskabet i sidste uge annoncere, at man nu lancerer produktet i Storbritannien.

Det kunne måske være et tegn på bedring i Novos kapacitet, men sådan ser Jyske Bank ikke på situationen.

»Vi anser dog ikke lanceringerne i nye lande som et tegn på bedring, men som en naturlig prioritering fra Novos side, hvor de strategisk forsøger at udrulle Wegovy i hele EU, samtidigt med at kunne levere i de lande, hvor produktet allerede er på markedet,« skriver Jyske Bank.

Jyske Bank har et kursmål for aktien på 1.325 kr., hvilket er under aktiens nuværende niveau.

Ser man på analytikerne, som dækker aktien ifølge Bloomberg er billedet overvejende positivt.

32 analytikere dækker aktien. 18 af dem har en købsanbefaling, mens otte anbefaler at holde aktien. De resterende seks analytikere anbefaler at sælge aktien.

Gennemsnitskursmålet viser dog et mere negativ blik på Novo Nordisk-aktien. Det viser, at analytikerne gennemsnitligt ser aktien falde med 6,8 pct.

Denne artikel er skrevet af Euroinvestor.