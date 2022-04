»Jeg vil meget gerne understrege, at sikkerhed og tryghed altid har højeste prioritet hos Tivoli.«

Sådan lyder det fra Tivolis pressechef, Torben Plank, til B.T. efter forlystelsesparkens koncertkoncept Fredagsrock i fredags åbnede til stor tumult.

Undervejs i den propfyldte koncert modtog politiet nemlig flere anmeldelser om slåskampe, ligesom koncerten måtte stoppes i flere minutter på grund af kaosset.

Ikke mindst efterforsker politiet fortsat et muligt knivstikkeri, der skulle være fundet sted på Plænen under musikeren Icekiids optræden.

»Vi har et rutineret og meget veluddannet beredskab, vi har et tæt samarbejde med Københavns Politi, der ikke havde nogen kritikpunkter i fredags, og så udvikler vi selvfølgelig hele tiden på sikkerheden til store begivenheder,« forsikrer Tivoli-chefen.

Der var tilmed indsat ekstra sikkerhedspersonale ved indgangene, men det var ikke alle, der blev tjekket af den grund.

»Vi spottjekker, så vi visiterer ikke alle,« forklarer Torben Plank.

Sikkerhedspersonalet vil derfor vælge folk ud, der skal tjekkes for, om de eksempelvis er for berusede eller har medbragt glasflasker – to punkter, Tivoli er blevet kritiseret for ikke at have sorteret godt nok i til fredagens koncert.

»Vi konfiskerede en stor volumen af medbragt alkohol i indgangene i fredags, faktisk temmelig meget. Vi afviser gæster, der er berusede, og hvis vi spotter nogen, der er unge og alkoholpåvirkede, så tager vi også relativt ofte kontakt til forældrene, og det skete også i fredags,« forsikrer Torben Plank.

»Men selvfølgelig er der nogen, der kommer igennem nåleøjet, det må vi bare erkende.«

Læs også Rapper stoppede koncert i Tivoli: 'Det er simpelthen ikke velkommen til mine shows'

Derfor er fredagens tumultariske koncert en anledning til at overveje, om der skal ændres på sikkerhedsforanstaltningerne forud for en lang sæson med Fredagsrock-koncerter.

»Vi evaluerer altid på vores koncerter, og det gør vi også efter denne her i løbet af ugen,« lyder det fra Torben Plank.

»Der er sandsynligvis nogle ting, vi kan tage med os. Et eksempel kunne være, at vi øger hyppigheden af vores spottjekning.«

Det er dog ikke sikkert før evalueringsmødet, hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der kan skrues på forud for næste Fredagsrock-koncert med Andreas Odbjerg og ArtigeArdit.

»Jeg kan ikke sige her i påsken, hvad det konkret bliver. Det har vi erfarne sikkerhedsfolk, der vurderer. Det kommer også an på hvilken slags optrædende, der er på plakaten,« slutter Tivoli-chefen.