2.900 butikker fordelt på 51 lande i løbet af 41 år. Selv om Jysk-stifter Lars Larsen døde i 2019, så lever hans store erhvervssucces Jysk videre.

Og en af den jyske købmands sidste store planer bliver nu ført ud i livet. Koncernen er gået i gang med et navneskift, som Larsen ønskede .

Mens danskerne herhjemme gennem snart 20 år har vænnet sig til at kalde Dyne-Larsens butikker for ‘Jysk’ i stedet for ‘Jysk Sengetøjslager’, så er turen nu kommet til, at tyskerne skal lave samme øvelse.

Efter i 37 år at have handlet deres dyner og puder i det såkaldte ‘Dänishes Bettenlager’, som var den tyske pendant til Jysk Sengetøjslager, skal også tyskerne til at øve sig i at sige ‘Jysk’, når de fremover handler i en af Dynekongens 1.000 butikker i Tyskland.

Jysks tyske butikker skifter nu navn, så de også hedder Jysk. Foto: Henning Bagger Vis mere Jysks tyske butikker skifter nu navn, så de også hedder Jysk. Foto: Henning Bagger

»Det er noget, vi har arbejdet med igennem længere tid uden at have en konkret tidsplan. Den har vi så nu, og det betyder, at vi kan informere kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere om, at ændringen sker i efteråret 2021,« siger CEO & President i JYSK, Jan Bøgh, i en pressemeddelelse.

Allerede i oktober 2020 gennemførte Jysk første etape af navneskiftet, da 88 butikker i Østrig skiftede navn fra Dänishes Bettenlager til Jysk.

Men faktisk har hele navneskiftet været undervejs siden 2001, hvor man først skiftede de danske, svenske og finske butikkers navne, hvorefter man brugte energi på at udbrede ‘Jysk’-brandet.

Men mens Jysk altså hed Jysk i en del lande, så lod man dem fortsat hedde Dänishes Bettenlager i det tyske selskab ved samme navn, der havde butikker i lande som Frankrig, Italien, Portugal og Spanien.

Men det var et Lars Larsens sidste store ønsker, at det danske og tyske selskab skulle fusionere, har Finans tidligere beskrevet.

Og det følger godt i tråd med, hvad dynekongen selv sagde i 2017 i et af sine sidste interviews med B.T.:

»For nogle år siden blev vi enige om, at vi skal være over hele verden i stedet for bare over hele Europa. Så der er noget arbejde endnu, inden vi når så langt. Det når jeg nok ikke, men så må næste generation hjælpe til. Men det er min drøm - at gå worldwide. Alle sover jo, har jeg fundet ud af,« fortalte Larsen, der drømte om, at hans forretningsimperium ville bliver på størrelse med Ikea. Derfor ville han også satse på et bredere udvalg af ting til hjemmet i sine forretninger.

Og den plan bliver nu også ført ud i livet. For med navneændringen følger også en ændring i udvalget i butikkerne:

Jacob Brunsborg er nu bestyrelsesformand i Lars Larsen Group. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Jacob Brunsborg er nu bestyrelsesformand i Lars Larsen Group. Foto: Tobias Kobborg

»Med navneskiftet kommer også nye koncepter, opdaterede butikker og ikke mindst nye produkter,« siger Jan Bøgh.

Lars Larsen, som døde i august 2019, offentliggjorde allerede få måneder inden sin død planen for, at den tyske del af Jysk-imperiet skulle fusioneres med den danske.

Jysk startede tilbage i 1979, da Lars Larsen åbnede sin første forretning i Aarhus. Siden er imperiet vokset, så der i dag er 26.500 medarbejdere ansat.

Jysk ejes af familien bag Lars Larsen Group, som blandt andet tæller stifterens kone, børn og børnebørn. Lars Larsens søn Jacob Brunsborg er i dag bestyrelsesformand for Lars Larsen Group. Jysks omsætning er på 30,4 milliarder kroner.