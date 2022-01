Den amerikanske rapper Kanye West udgiver nyt album.

Det offentliggør den 44-årige rapmogul i et Instagramopslag.

Og det lader til at være en opfølger til Kante Wests seneste albumudgivelse, maratonalbummet 'Donda', hvor hele albummet varede en time og 48 minutter. 'Donda' er opkaldt efter Kanye Wests mor, Donda West.

'Donda' har indtil vider skaffet sig 33,4 millioner afspilninger fordelt på sine 27 sange. Hele albummet har rundet en milliard afspilninger.

Det nye album kommer til at hedde 'Donda 2'. Dermed er det altså en opfølger til 'Donda', som er nomineret til en Grammy. En pris han har vundet 21 gange. Det gør ham til den mest vindende rapper af prisen sammen med Jay Z.

Og det er ikke længe, man skal vente på det nye album, som vil blive hans 11. studiealbum. Derudover har han lavet tre albums i samarbejde med andre kunstnere.

For det står til at udkomme allerede 22. februar.

Men hvis alt går, som det plejer, når Kanye West udgiver albums, så skal man måske ikke regne med at lytte til albummet 22. februar.

For 'Donda' blev annonceret til at udkomme i sommeren 2020, men der endte med at gå helt et år, før offentligheden kunne smide deres kærlighed på maratonalbummet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ye (@kanyewest)

Men det er ikke kun et album, som er på vej fra Kanye Wests side.

For den 16. februar udkommer en Netflix-dokumentar om Kanye West, hvor et kamerahold har fået lov til at følge ham gennem de seneste 21 år på vejen mod succesen.

Det har imidlertid bragt lidt kontroverser med sig.

For Kanye West kræver i et andet Instagram-opslag, at han skal have lov til at redigere i filmen, så han kan styre sit eget image.

»Åbn redigeringsrummet med det samme, så jeg kan styre mit eget image,« lyder det blandt andet i opslaget.