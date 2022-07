Lyt til artiklen

Masseskyderiet i Field's har kostet tre personer livet. Yderligere fire blev såret af skudsalven – heraf er en fortsat i kritisk tilstand.

Derudover er tre behandlet for mulige strejfskud. Og 20 har fået mindre skader.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at sidstnævntes skader opstod under evakueringen fra storcentret.

Politiet kan ikke udelukke, at der vil komme yderligere henvendelser om tilskadekomne, men for nuværende er der altså tale om 30 mennesker.

Under et pressemøde på Rigshospitalet er det for kort tid siden kommet frem, at de tre dræbte blev erklæret døde på stedet.

Det drejer sig om en 17-årig dansk kvinde, en 17-årig dansk mand og en 47-årig herboende russisk statsborger.

Opdateres …