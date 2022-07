Lyt til artiklen

»Der er begået alvorlig og helt uacceptabel gadevold.«

Nordjyllands Politi offentliggør nu to fotos fra videoovervågningen af den mand, som efterforskerne mistænker for at have udøvet grov vold mod en 17-årig dreng 2. juli 2022 omkring klokken 2.45 på Bispensgade i Aalborg.

Det grove vold blev udøvet på Bispensgade i Aalborg, hvor det 17-årige offer blev sparket og trampet i hovedet.

Det var henvendelser fra forbipasserende vidner, der fik den formodede gerningsmand til at stoppe sit forehavende og tage flugten i retning mod Jomfru Ane Gade – sammen med en kvinde og en mand.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

Det ene billede, forklarer efterforskningsleder og politikommissær Kenneth Rodam, 'er taget på Nytorv, mens den formodede gerningsmand umiddelbart efter volden viser sine blodige sko frem til nogle andre vidner: to kvinder. Og dem vil vi gerne tale med, da vi gerne vil høre, hvad de har oplevet af mødet med ham'.

Politikommissæren opfordrer derfor alle, der måtte vide, hvem den formodede gerningsmand er, til straks at rette henvendelse til Nordjyllands Politi på telefon 114.

»Der er begået alvorlig og helt uacceptabel gadevold, som den formodede gerningsmand skal stilles til ansvar for,« understreger Kenneth Rodam, der også – endnu en gang – opfordrer ham til at henvende sig til nærmeste politi hurtigst muligt..

Politiet vil ligeledes gerne tale med den kvinde og mand, der fulgtes med den formodede gerningsmand.