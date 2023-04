Lyt til artiklen

En person er natten til torsdag fundet død ved Christiania i København.

Det oplyser politiet til B.T.

Vagtchef Jonathan Wald oplyser, at politiet fik en anmeldelse om fundet af en livløs person i vandet klokken 00.16.

Og ved ankomst kunne politiet konstatere, at dette var korrekt.

»Vedkommende er afgået ved døden,« tilføjer Jonathan Walt.

Om det er en mand eller kvinde – eller hvor gammel vedkommende er – kan Jonathan Walt ikke oplyse for nuværende.

Men sikkert er det, at afdøde har ligget i vandet i nogle dage. Adspurgt, om der kan ligge en forbrydelse bag dødsfaldet, svarer vagtchefen:

»Det er for tidligt at sige. Det, vi vil sige, er, at vi tager alle dødsfund meget alvorligt. Vi har flere hypoteser, men det er for tidligt at sige noget om.«

Politiet er fortsat på stedet i forbindelse med nærmere undersøgelser.

Tidshorisonten er ukendt.