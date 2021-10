Narkosmugling har alle dage været et problem, men noget tyder på, at smuglerne i stigende grad er begyndt at anvende nye ruter.

For da coronapandemien var på sit højeste, var grænserne rundt om i Europa helt eller delvist lukkede.

Det gjaldt også mellem Danmark og Sverige, hvor den ellers så trafikerede Øresundsbro ofte lå øde hen. Og det fik de svenske toldere til at vende blikket mod Øresund, som tilsyneladende er blevet lidt af et slaraffenland for narkosmuglere.

I august var Patrik Lindén, der er stationschef for Kystbevogtningen i Malmø, ude i svenske medier og fortælle om, at man fra svensk side har øget overvågningen af lystbådehavne og de svenske farvande.

»Transporten med fritidsbåd er meget kort, og det tager mellem 10 og 20 minutter at komme over fra Danmark til Sverige,« sagde han til SVT og tilføjede:

»De ting, vi hidtil er stødt på, har skyldtes fejl fra de kriminelles side, og vi kradser i toppen af ​​et isbjerg. Vi ved ikke rigtig, hvad der er under vandets overflade, og derfor startede vi dette projekt, så vi kan kortlægge det bedre.«

Og noget tyder på, at det ikke har ændret sig siden. Til B.T. fortæller Patrik Lindén, at man ikke umiddelbart ser nogen tegn på en nedadgående kurve.

»Det er svært at tegne et dækkende billede af smugling til søs, da det involverer store områder, og derfor er efterretningsarbejdet en vigtig del af overhovedet at kunne skabe sig et billede. Men vi ser, at der i hele verden fortsat foretages store beslaglæggelser i forbindelse med maritim smugling,« siger han.

Hos dansk politi har man endnu ikke tal over, hvor slemt det står til med smugling via småbåde over Øresund, men man har kendskab til de udfordringer, som Sverige har.

»Grænsecenter Øresund (GCØ) ved Københavns Politi er bekendt med den svenske indsats på området, men er ikke i besiddelse af dansk data, der be- eller afkræfter de svenske oplysninger,« oplyser de til B.T. og tilføjer:

»GCØ har dog også vurderet, at smugling af narkotika via søvejen i småbåde mellem Danmark og Sverige kan være en risiko, og det er derfor et område, som GCØ aktuelt er ved at se nærmere på. GCØ har blandt andet i den anledning et tæt samarbejde med dansk told, ligesom der er et samarbejde med både svensk kystbevogtning og svensk told.«

Ifølge det amerikanske medie Politico kommer langt størstedelen af den narkotika, der smugles ind i Sverige, ind i landet via Danmark. Her er det særligt Øresundsbroen, der anvendes, men en betydelig andel bliver således også sejlet over Øresund i mindre både med slukket lys, så de er svære at se om natten.

Samtidig antages det, at narkoen i flere tilfælde kastes over bord fra større fragtskibe i mindre rygsække, som efterfølgende bliver samlet op af mindre både og sejlet i havn i Sverige.

Sidstnævnte metode førte så sent som i marts til, at to mænd blev idømt henholdsvis ti og seks års fængsel for forsøg på alvorlig narkotikaforbrydelse. De to personer måtte en sen aften i september 2020 redde sig i land, efter deres jolle fik motorstop ud for Höganäs.

Stærkt afkølede fortalte de to mænd, at de havde drevet rundt i lang tid.

Siden afslørede telefonsamtaler, som de to mænd havde foretaget, at de i virkeligheden havde ledt efter 69 kilo kokain, som skulle være dumpet i Øresund.

Desværre for dem lykkedes det dem aldrig at finde den store mængde kokain, der i stedet blev fundet tilfældigt af en hundelufter på en nærliggende strand, dagen efter at de to mænd måtte reddes i land.

En kvinde blev ligeledes dømt i sagen. Hun fik tre års fængsel for at have hjulpet de tre mænd.