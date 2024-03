En pedel har mandag gjort flere foruroligende fund på en skole i Nordjylland.

Det er på Torslev Skole i Østervrå, hvor man har fundet flere flaskebomber eller molotovcocktails som de også kaldes med afløbsrens og saltsyre.

Det skriver TV 2 Nord.

Pedellen fandt flaskebomberne på skolen grund uden for åbningstid.

Fundet har fået skoleleder Mads Vejen til at reagere prompte, og sende en mail ud til forældrene.

Her skriver han ifølge mediet:

»Det drejer sig om flasker med afløbsrens, saltsyre og sølvpapir. Det er ingredienser, som kan anvendes til at lave en såkaldt 'flaskebombe/syrebombe'. Vi gør samtidig opmærksom på, at kemien, der opstår i blandingen her, kan forårsage alvorlige skader og ætsninger, hvis de springer.«

Mads Vejen fortæller, at man på skolen tager stor afstand til handlingerne bag fundene, og at man er forskrækket.

Politiet og SSP har overtaget sagen, hvor det endnu ikke er klart, hvem der står bag.

