En sommeraften 13. juni ved 22-tiden kom en 30-årig kvinde kørende i sin Suzuki Liana langs Fyensgade.

Da hun når Samsøgade, retter hun bilen mod sin mand, der står på gaden.

Han springer til siden og undgår at blive ramt.

Men hun vender bilen og fortsætter jagten, og i krydset mellem Fyensgade og Bonnesensgade får hun ram på ham.

Politiet anholder hende på stedet, og hendes ægtefælle bliver kørt på sygehuset med voldsomme skader – heriblandt en hjerneblødning.

Det er den forklaring på hændelsesforløbet, som retten i Aalborg 13. oktober godtog og afsagde deres dom på baggrund af.

»Kvinden blev idømt fem måneders ubetinget fængsel for grov vold,« fortæller anklager Sofie Stokholm.

Anklageren oplyser også om, at kvinden har modtaget dommen.

Dog havde kvinden undervejs erklæret sig uenig i, at påkørslen var sket med vilje.

»Ægteparret havde haft et skænderi i løbet af dagen, og hun sagde, at hun havde kørt efter ham, fordi hun ville tale med ham. Hun sagde, at hun ikke havde forsøgt at køre ham ned, og at hun ikke engang var sikker på, at hun havde påkørt ham,« iger Sofie Stokholm.

Men vidnernes og mandens forklaring på episoden endte alligevel med at udløse de fem måneders ubetinget fængsel til den 30-årige kvinde.