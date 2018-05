Har du billeder eller video fra stedet, så vil BT gerne høre fra dig. Send det til sboa@bt.dk

Det brænder i øjeblikket i en villa og en carport i Helsingør. Branden har tidligt onsdag eftermiddag bredt sig til endnu en villa.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Brand i villa og carport på Valnøddevænget og villa og carport på Bøgehækken. Begge adresser i Helsingør. Politi og brandvæsen er på stedet,' lød det i første omgang, inden de tilføjede:

'Branden har bredt sig til endnu en villa. Vi opfordrer til, at man giver plads og arbejdsro til politi og brandvæsen derude.'

Nordsjællands Politi oplyser videre, at man har fjernet gasflasker fra området for at undgå eksplosionsfare. BT ville gerne have haft en uddybende kommentar fra Nordsjællands Politi, men de henviser til Twitter, hvor de melder seneste nyt ud.

Her går seneste melding på, at det fortsat brænder, men at man har branden under kontrol, og at man nu er i færd med efterslukningen. Efterslukningen forventes at stå på et par timer endnu, oplyser Nordsjællands Politi.

Der er ikke nogen meldinger om personskade.

Det vides endnu ikke, hvad der har været årsagen til branden.

