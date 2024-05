Salget går strålende for discountkæden Rema 1000.

Og det kan ses på indtjeningen hos den enkelte købmand, skriver Finans.

Omsætningen er steget med 10 procent, og selvom overskuddet ikke er fulgt med, så laver den enkelte Rema 1000-købmand gode penge. I snit lå indtjeningen for en Rema 1000 købmand på 1,9 millioner kroner i 2023. Året før lå det tal på 1,5 millioner kroner i snit.

Rema 1000 indgår modsat mange af konkurrenterne franchiseaftaler med deres købmænd. Her køber købmanden rettigheden til at drive en Rema 1000 butik.

»Det er det næsthøjeste for os nogensinde, så det er vi glade for. Og det er væsentligt for os at holde fast i konceptet med selvstændige købmænd med lokal nærhed,« siger direktør Henrik Burkal til Finans.

I snit omsatte hver Rema 1000 butik for omkring 61,6 millioner kroner i 2023. Det er en stigning på 7,5 procent i forhold til året før, skriver Fødevarewatch.

Discountkæden har i disse år vokseværk. Det skyldes især, at man har overtaget mere end 100 butikker fra den tyske discountkæde Aldi, der har trukket sig fra det danske marked.

