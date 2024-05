Der bliver brygget på noget stort i Aalborg Håndbold.

For noget tyder på, at den danske storklub snart har aftaler på plads med hele to håndboldstjerner, som skal afløse Mikkel Hansen, der stopper karrieren til sommer.

Ifølge Bild er nordjyderne ved at forhandle med både tyske Juri Knorr, som for længst er blevet meldt på vej til Aalborg, og så portugiseren Miguel Martins fra Pick Szeged.

Det tyske medie skriver, at sidstnævnte bliver en midlertidig løsning, der kommer til Nordjylland på en etårig kontrakt, der udløber i sommeren 2025.

Juri Knorr er angiveligt på vej til Aalborg Håndbold. Foto: Ronny Hartmann/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Juri Knorr er angiveligt på vej til Aalborg Håndbold. Foto: Ronny Hartmann/AFP/Ritzau Scanpix

Efter sigende skulle der kun mangle det obligatoriske lægetjek, før handlen er på plads.

Herefter er det så angiveligt planen, at Juri Knorr, der er en kæmpe profil i Bundesligaen for Rhein Necker Löwen, skifter til Aalborg Håndbold.

Intet er dog bekræftet officielt, men den tyske landstræner Alfred Gislason kom for et par uger siden til at afsløre på direkte tv, at Knorr forlader Rhein Necker Löwen.

I den forbindelse meldte Bild ham på vej til Aalborg for et millionbeløb, der har været rygtet op omkring en million euro – svarede til hele 7,5 millioner kroner.

Samme medie har dog slået fast, at det er mere sandsynligt med et prisskilt på cirka 3,5 millioner kroner.