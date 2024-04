Mikkel Hansens afløser i Aalborg Håndbold bliver efter alt at dømme den tyske superstjerne Juri Knorr.

Det er ikke første gang, at den nyhed slipper ud, men tvivl kan der næsten ikke være mere tilbage af.

For i weekenden afslørede den tyske landstræner Alfred Gislason, at Knorrs skifte er på plads. Det skete nemlig på direkte tv i forbindelse med den tyske pokalturnerings afgørelse.

»Han informerede mig et par dage før,« lød det fra islandske Gislason i et liveinterview med tyske ARD.

Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen får lidt flere penge i budgettet, når Mikkel Hansen stopper karrieren til sommer. Og de penge ryger blandt andet på Knorr, lader det til. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Knorr spiller i øjeblikket for Rhein Necker Löwen i den tyske Bundesliga, men det er ikke længe siden, at Bild meldte ham på vej til Aalborg for et millionbeløb, der har været rygtet op omkring hele en million euro - 7,5 millioner kroner.

Samme medie har dog meldt, at det er mere sandsynligt med en pris omkring 500.000 euro, hvilket sniger sig op på 3,5 millioner kroner. En betydeligt beløb i dansk skala.

»Selvfølgelig er det en meget ærgerligt for Rhein-Neckar Löwen, som har bygget meget på ham i de seneste år. Og han er lige begyndt sin karriere. På den anden side skifter han til en klub, der spiller i Champions League og får et lidt mindre personligt pres på sine skuldre der,« siger Gislason videre.

Indtil videre er intet officielt. Knorr har udløb med Rhein-Neckar Löwen i 2026.